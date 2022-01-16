تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مدبولي-مصر-ليست-ضد-بناء-سد-النهضة-ولكن-ضمن-اتفاق-ملزم-1056292824.html
مدبولي: مصر ليست ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم
مدبولي: مصر ليست ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن بلاده ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T21:42+0000
2022-01-16T21:42+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
رئيس الوزراء المصري
خلافات سد النهضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
وأكد مدبولي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، ولكنها حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل. مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وفيما يخص الاقتصاد، قال مدبولي إن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، نافيا أن يكون الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حاليا هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصريةوحول الأنباء عن زيادة الدين المصري، قال مدبولي إن حجم الديون المصرية لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة. موضحا أن زيادة حجم الدين كانت أحدي الآثار المباشرة لأزمة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/لماذا-أعادت-إثيوبيا-ملف-سد-النهضة-إلى-واجهة-الأحداث-مجددا؟-1056253952.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سد النهضة الإثيوبي, رئيس الوزراء المصري, خلافات سد النهضة

مدبولي: مصر ليست ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم

21:42 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن بلاده ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأكد مدبولي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، ولكنها حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل. مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وفيما يخص الاقتصاد، قال مدبولي إن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، نافيا أن يكون الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
لماذا أعادت إثيوبيا ملف سد النهضة إلى واجهة الأحداث مجددا؟
أمس, 22:56 GMT
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حاليا هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصرية
وحول الأنباء عن زيادة الدين المصري، قال مدبولي إن حجم الديون المصرية لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة. موضحا أن زيادة حجم الدين كانت أحدي الآثار المباشرة لأزمة كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:47 GMTاستئناف الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة
21:42 GMTمدبولي: مصر ليست ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم
21:39 GMTوفاة رضيع قطري بفيروس كورونا
21:37 GMTأول ما قام به قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني عقب وصوله العراق... صور وفيديو
21:25 GMTملخص مباراة غينيا الاستوائية والجزائر (1-0) في كأس أمم أفريقيا... فيديو
21:24 GMTاكتشاف متغير جيني يحمي من العدوى الشديدة لكورونا
20:58 GMTفرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاقا للسلام في الخرطوم
20:55 GMTبلينكن يؤكد للودريان استعداد واشنطن "للرد بقوة" على أي "عدوان روسي" محتمل ضد أوكرانيا
20:51 GMTاندلاع حريق هائل بمخزن خردة في القاهرة... فيديو
20:46 GMTريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية في السعودية... فيديو
20:40 GMTأمريكا تحذر إيران: الوقت ينفد أمامكم ومصممون على منعكم من امتلاك سلاح نووي
20:23 GMTقائد عمليات بغداد يؤكد وقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية وإصابة شخصين
20:20 GMTحيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك... مشهد "لا يصدق" من عالم الطبيعة
20:15 GMTوزير خارجية سوداني سابق وآخرون يبدؤون إضرابا عن الطعام ويضعون شرطا لإيقافه
20:10 GMTخبراء يكشفون أسباب تفاقم عجز السيولة بالمغرب
19:53 GMTانفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد
19:48 GMTهيئة الأرصاد تحذر المصريين من موجة برد حتى بداية الأسبوع المقبل... فيديو
19:39 GMTوزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية
19:37 GMTرئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو
19:36 GMTعسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن حالة جبهات القتال في "شبوة" وأسباب غلق التحالف للطرق