مدبولي: مصر ليست ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم

وأكد مدبولي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، ولكنها حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل. مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وفيما يخص الاقتصاد، قال مدبولي إن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، نافيا أن يكون الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حاليا هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصريةوحول الأنباء عن زيادة الدين المصري، قال مدبولي إن حجم الديون المصرية لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة. موضحا أن زيادة حجم الدين كانت أحدي الآثار المباشرة لأزمة كورونا.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن بلاده ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأكد مدبولي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، ولكنها حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل. مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.