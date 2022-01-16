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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مصدر-زيارة-النائب-الأول-لرئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-إلى-روسيا-قيد-الإعداد-1056268300.html
مصدر: زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا قيد الإعداد
مصدر: زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا قيد الإعداد
صرح مصدر دبلوماسي في موسكو، اليوم الأحد، بأن العمل يجري على زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني إلى روسيا. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T12:38+0000
2022-01-16T12:38+0000
2022-01-16T12:38+0000
العالم العربي
روسيا
ليبيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "هذه الزيارة قيد الإعداد، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على موعدها وبرنامجها. الجانب الليبي نفسه طلب تأجيل الزيارة".هذا وأفادت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية، في وقت سابق، نقلاً عن السياسي نفسه، بأنه سيصل إلى روسيا على رأس وفد حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الأحد.
https://arabic.sputniknews.com/20211103/باشاغا-لسبوتنيك-موقف-روسيا-نحو-ليبيا-متطابق-مع-المجتمع-الدولي-ونتطلع-للتعاون-معها-1050610507.html
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العالم العربي, روسيا, ليبيا
مصدر: زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا قيد الإعداد
صرح مصدر دبلوماسي في موسكو، اليوم الأحد، بأن العمل يجري على زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "هذه الزيارة قيد الإعداد، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على موعدها وبرنامجها. الجانب الليبي نفسه طلب تأجيل الزيارة".
هذا وأفادت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية، في وقت سابق، نقلاً عن السياسي نفسه، بأنه سيصل إلى روسيا على رأس وفد حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الأحد.