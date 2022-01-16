https://arabic.sputniknews.com/20220116/هل-أنت-واحد-منهم؟-6-عادات-يمارسها-الأذكياء-1056284222.html

هل أنت واحد منهم؟... 6 عادات يمارسها الأذكياء

هل أنت واحد منهم؟... 6 عادات يمارسها الأذكياء

هل تساءلت يوما ما الذي يجعل الأشخاص الأذكياء مختلفين عن الآخرين؟ هل يولدون أذكياء أم يكتسبون المهارة بالممارسة المستمرة؟ 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T17:40+0000

2022-01-16T17:40+0000

2022-01-16T17:40+0000

الذكاء

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عندما يستخدم شخص ما كلمة ذكي، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو القدرات الأكاديمية ومهارات التفكير. لكن، خلافا للاعتقاد الشائع، أن تكون ذكيا لا يعني فقط أن تكون ذكيا في كتابتك أو أن يكون لديك حاصل ذكاء عال (IQ).لا يولد شخصان بنفس مجموعة الصفات لذلك لا يمكن مقارنتهما على نفس المعايير، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا".الذكاء يعني القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة بطريقة إبداعية. إنها ليست مهارة يولد بها الناس عادة، ولكن لا يمكن اكتسابها إلا بمرور الوقت.إليك بعض الأشياء التي يفعلها الأذكياء وتجعلهم مختلفين عن الآخرين:1.لا يتحدثون عن مدى ذكائهمالأشخاص الأذكياء لا يتفاخرون في الواقع بأنفسهم. إذا كنت ذكيا أو تقوم بأشياء ذكية، فدائما ما يلاحظ الناس ذلك. لست مضطرا للذهاب إلى الآخرين وإخبارهم بصفاتك. الأشخاص الأذكياء لا يهتمون بكيفية فهمهم، بل هم مشغولون باستيعاب الأشياء التي تدور حولهم وتنمي عقولهم.2. وحيدونقد يقول الكثيرون إن الأشخاص المنعزلين هم الخاسرون، لكن العكس هو الصحيح. عندما تكون دائما محاطا بالناس، نادرا ما تحصل على الوقت لملاحظة الأشياء التي تحدث من حولك، وهو أمر مهم لتوسيع منظورك.لكن، عندما تكون بمفردك يمكنك التفكير، وملاحظة الأشياء التي تحدث من حولك واكتساب المزيد من المعرفة. لهذا السبب، ستجد دائما أشخاصا أذكياء يقضون الوقت مع أنفسهم.3. يقبلون بالفشلالإخفاقات جزء من الحياة وقبولها برضا هو مهارة علينا جميعا أن نتمتع بها. أحيانا نفشل وأحيانا نفوز. إنها جزء من الحياة والأذكياء فقط هم من يدركون ذلك. حتى بعد عدة محاولات فاشلة، فهم لا يستسلمون. يقبلون الخطأ ويتعلمون منه ويحاولون مرة أخرى.4. يتعلمون من تجاربهمهناك الكثير لنتعلمه من تجاربنا اليومية التي تساعدنا على القيام بعمل أفضل في المستقبل.يبحث الأشخاص الأذكياء دائما عن المعرفة ويجدون أنماطا في الأشياء العادية، والتي يتجاهلها الآخرون.5. يحبون أحلام اليقظةعادة أخرى شائعة لدى الأشخاص الأذكياء هي أنهم يتركون عقولهم تتجول. تشير الأبحاث إلى أن أحلام اليقظة قد تعزز في الواقع مهارات حل المشكلات والإبداع.تشبه أحلام اليقظة التفكير اللاشعوري في المشكلات دون التركيز بشكل مباشر على الأمر.الابتعاد عن الأمر وتغيير المشهد، في الواقع يعزز مستوى الإبداع.6. يحبون اكتشاف الأشياء بأنفسهمعلى عكس معظم الناس، لا يندفع الأذكياء إلى الآخرين للحصول على المساعدة بمجرد دخولهم في موقف معقد.يقومون بتقييم الوضع ومحاولة فهمه وحل المشكلة بأنفسهم دون مساعدة أحد. حتى لو بدت المهمة مستحيلة بالنسبة لهم، قد يبدو هذا عنادا، لكنه في الواقع يحقق الاكتفاء الذاتي.

https://arabic.sputniknews.com/20201004/دراسة-الكتابة-اليديوية-تجعل-الأطفال-أكثر-ذكاء-1046726627.html

https://arabic.sputniknews.com/20170509/أحلام-اليقظة-مفيدة-لكن-احترس-من-هذه-الخيالات-1023923151.html

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الذكاء