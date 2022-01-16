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https://arabic.sputniknews.com/20220116/وفاة-رضيع-قطري-بفيروس-كورونا-1056292557.html
وفاة رضيع قطري بفيروس كورونا
وفاة رضيع قطري بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 3 أسابيع، بعد إصابته بفيروس كورونا. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T21:39+0000
2022-01-16T21:39+0000
2022-01-16T21:36+0000
فيروس كورونا
أخبار قطر اليوم
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وحسب صحيفة الراية القطرية، تعتبر حالة الطفل هى الثانية بسبب فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في قطر. وأكدت الوزارة في بيانها أن الطفل لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، مضيفة أن الأطفال رغم أنهم الأقل عرضة للفيروس إلا أن الموجة الحالية في قطر تصيب كثير من الأطفال. وطالبت الوزارة الجميع بالحصول على لقاح كورونا، بما فيهم السيدات الحوامل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار قطر اليوم
وفاة رضيع قطري بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 3 أسابيع، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وحسب
صحيفة الراية القطرية
، تعتبر حالة الطفل هى الثانية بسبب فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في قطر.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الطفل لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، مضيفة أن الأطفال رغم أنهم الأقل عرضة للفيروس إلا أن الموجة الحالية في قطر تصيب كثير من الأطفال.
وطالبت الوزارة الجميع بالحصول على لقاح كورونا، بما فيهم السيدات الحوامل.