أردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الاثنين، حيث استقبله رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في حفل رسمي في مطار تيرانا الدولي.
وبحسب وكالة الأناضول، تأتي زيارة أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان جميع جوانب الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وألبانيا وخطوات تعزيز التعاون بين البلدين.
Rama: Predsjednik Erdogan radi ono što kaže i govori ono što radi https://t.co/5KCdzuMYN5 #Türkiye #RecepTayyipErdogan #Albanija #EdiRama pic.twitter.com/Cgd1JtLcB5— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) January 17, 2022
وتتضمن زيارة الرئيس التركي حضور مراسم تسليم مئات المنازل التي بناها مواطن تركي في بلدة لاك الشمالية الغربية، والتي ضربها زلزال قوي في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
Erdogan: Albaniji predajemo 522 stambene jedinice vrijednosti oko 42 miliona eura https://t.co/YepQynPiWF #Türkiye #Albanija #RecepTayyipErdogan #Lac pic.twitter.com/b75Z0eqZQ6— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) January 17, 2022
كما سيفتتح أردوغان مسجد إيثيم بك في العاصمة تيرانا، والذي تم ترميمه من قبل وكالة التعاون والتنسيق التركية.