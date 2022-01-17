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أردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
أردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الاثنين، حيث استقبله رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في حفل رسمي في مطار تيرانا الدولي. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:09+0000
2022-01-17T15:09+0000
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وبحسب وكالة الأناضول، تأتي زيارة أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان جميع جوانب الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وألبانيا وخطوات تعزيز التعاون بين البلدين.وتتضمن زيارة الرئيس التركي حضور مراسم تسليم مئات المنازل التي بناها مواطن تركي في بلدة لاك الشمالية الغربية، والتي ضربها زلزال قوي في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.كما سيفتتح أردوغان مسجد إيثيم بك في العاصمة تيرانا، والذي تم ترميمه من قبل وكالة التعاون والتنسيق التركية.
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العالم, ألبانيا, أخبار تركيا اليوم

أردوغان في زيارة رسمية لألبانيا

15:09 GMT 17.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . POOL
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الاثنين، حيث استقبله رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في حفل رسمي في مطار تيرانا الدولي.
وبحسب وكالة الأناضول، تأتي زيارة أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان جميع جوانب الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وألبانيا وخطوات تعزيز التعاون بين البلدين.
وتتضمن زيارة الرئيس التركي حضور مراسم تسليم مئات المنازل التي بناها مواطن تركي في بلدة لاك الشمالية الغربية، والتي ضربها زلزال قوي في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
كما سيفتتح أردوغان مسجد إيثيم بك في العاصمة تيرانا، والذي تم ترميمه من قبل وكالة التعاون والتنسيق التركية.
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