تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/إخماد-حريق-الجامعة-المستنصرية-في-العاصمة-العراقية-بغداد-1056298937.html
إخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
إخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T08:31+0000
2022-01-17T08:31+0000
بغداد
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca5c1df230b65ced5bf760e1b5c0668.jpg
ونقل موقع قناة "السومرية" بيان مديرية الدفاع المدني الذي قالت فيه إنها استطاعت إخماد حريق اندلع داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد.وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني قطعت التيار الكهربائي أولأ ثم نفذت الاقتحام والدخول داخل غرفة المنظومة وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وذكرت المديرية أن "فرق الدفاع المدني سيطرت صباح هذا اليوم الاثنين على حادث حريق اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسية لكلية الهندسة التابعة إلى الجامعة المستنصرية في منطقة باب المعظم وسط بغداد".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c440b5eebd8379a1dc5f5fb36de5aea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بغداد, العراق

إخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد

08:31 GMT 17.01.2022
© REUTERS / Essam al-Sudaniتداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021
تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Essam al-Sudani
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد.
ونقل موقع قناة "السومرية" بيان مديرية الدفاع المدني الذي قالت فيه إنها استطاعت إخماد حريق اندلع داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد.
وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني قطعت التيار الكهربائي أولأ ثم نفذت الاقتحام والدخول داخل غرفة المنظومة وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".
وذكرت المديرية أن "فرق الدفاع المدني سيطرت صباح هذا اليوم الاثنين على حادث حريق اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسية لكلية الهندسة التابعة إلى الجامعة المستنصرية في منطقة باب المعظم وسط بغداد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:51 GMTعلامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
08:38 GMTدراسة تشير إلى ارتفاع مخاطر الولادة المبكرة جراء أزمة المناخ
08:34 GMTتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى تصعيد الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني
08:31 GMTإخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
08:30 GMTإعفاء ابن شقيق نزارباييف من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لكازاخستان
08:12 GMTالخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
08:11 GMTعلماء يحددون أفضل الفواكه المجففة لصحة الإنسان
07:57 GMTالمصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغير السلطة في البلاد
07:52 GMTصحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها
07:49 GMTمساوئ الشتاء... بايدن أمام امتحان صعب بسبب روسيا
07:41 GMTوزير التربية الأردني: التوصية بتأجيل بداية الفصل الثاني قيد الدراسة
07:32 GMTقناة تلفزيونية أمريكية تضع سيناريوهات خيالية لـ"هجوم روسي مدمر" على أوكرانيا
07:25 GMTرئيس قسم الهجرة في روما: الآلاف يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية بليبيا
06:56 GMTبرهم صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب
06:49 GMTالإمارات تلقح جميع سكانها بالجرعة الأولى ضد كورونا و93% منهم بالثانية
06:40 GMTبينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة
06:37 GMTكيف أثر بركان تونغا على المناطق الساحلية حول العالم... فيديو
06:30 GMTصحيفة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة في مخازن الجيش الألماني
05:43 GMTكندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة القصوى
05:41 GMTدراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول