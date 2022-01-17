تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220117/إخماد-حريق-الجامعة-المستنصرية-في-العاصمة-العراقية-بغداد-1056298937.html
إخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
إخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T08:31+0000
2022-01-17T08:31+0000
2022-01-17T08:31+0000
بغداد
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca5c1df230b65ced5bf760e1b5c0668.jpg
ونقل موقع قناة "السومرية" بيان مديرية الدفاع المدني الذي قالت فيه إنها استطاعت إخماد حريق اندلع داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد.وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني قطعت التيار الكهربائي أولأ ثم نفذت الاقتحام والدخول داخل غرفة المنظومة وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وذكرت المديرية أن "فرق الدفاع المدني سيطرت صباح هذا اليوم الاثنين على حادث حريق اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسية لكلية الهندسة التابعة إلى الجامعة المستنصرية في منطقة باب المعظم وسط بغداد".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c440b5eebd8379a1dc5f5fb36de5aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بغداد, العراق
إخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد.
ونقل موقع قناة "السومرية"
بيان مديرية الدفاع المدني الذي قالت فيه إنها استطاعت إخماد حريق اندلع داخل الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد.
وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني قطعت التيار الكهربائي أولأ ثم نفذت الاقتحام والدخول داخل غرفة المنظومة وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".
وذكرت المديرية أن "فرق الدفاع المدني سيطرت صباح هذا اليوم الاثنين على حادث حريق اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسية لكلية الهندسة التابعة إلى الجامعة المستنصرية في منطقة باب المعظم وسط بغداد".