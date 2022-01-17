https://arabic.sputniknews.com/20220117/الأمير-تشارلز-يتجاهل-سؤالا-عن-شقيقه-أندرو-بعد-تجريده-من-رتبه-العسكرية-فيديو-1056444645.html

الأمير تشارلز يتجاهل سؤالا عن شقيقه أندرو بعد تجريده من رتبه العسكرية... فيديو

الأمير تشارلز يتجاهل سؤالا عن شقيقه أندرو بعد تجريده من رتبه العسكرية... فيديو

تجاهل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، سؤالا من أحد الصحفيين بشأن شقيقه، الأمير أندرو، في ‏اليوم التالي لتجريده من ألقابه العسكرية ورعايته الملكية.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T16:16+0000

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ونشر مدير مكتب "سكاي نيوز" في اسكتلندا، جيمس ماثيوز، يوم الجمعة الماضي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للأمير تشارلز أثناء قيامه بنزهة في أبردينشاير.ويظهر صوت ماثيوز في الفيديو وهو يسأل الأمير تشارلز: "صاحب السمو الملكي، هل يمكنني أن أسأل رأيك في موقف أخيك الأمير أندرو؟ كيف ترى ذلك".من جانبه، واصل تشارلز السير، ويمكن رؤيته وهو يصافح العديد من الأشخاص، الذين يبدو أنهم جميعا يتجاهلون سؤال ماثيوز.وكان قصر باكنغهام أعلن، يوم الخميس الماضي، أن الأمير أندرو سيواجه دعوى اعتداء جنسي بصفته "مواطنا عاديا".وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن الأمير تشارلز ونجله الأمير وليام كانا "فعّالين" في المناقشات الأولية للقصر حول الإطاحة بأندرو من المكانة الملكية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وكانت فيرجينيا جوفري أقامت دعوى قضائية ضد الأمير أندرو في شهر أغسطس/ آب الماضي، متهمة إياه بالاعتداء الجنسي عليها.وتزعم جوفري في دعواها أن رجل الأعمال الأمريكي المنتحر، جيفري إبستين، أجبرها على ممارسة الجنس مع أندرو في قصره بنيويورك، وفي لندن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجين الأمريكية في عام 2001، وقتما كانت في الـ17 من عمرها.

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