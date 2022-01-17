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الصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها
الصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها
رجحت مسؤولة صينية، اليوم الإثنين، تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات الإصابة لديها بأوميكرون، المتحور الجديد لفيروس كورونا. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T12:51+0000
2022-01-17T12:51+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن بانغ شينغ هوه، نائبة مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قولها في مؤتمر صحفي، بأن التتبع ربط حالة الإصابة المحلية الأولى بالمتحور أوميكرون في بكين بالبريد الدولي.وأوضحت بانغ شينغ القول أن حالة الإصابة بأوميكرون هي لمريضة تلقت رسالة بريدية من كندا إلى بكين عن طريق الولايات المتحدة وهونغ كونغ في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي، حيث لمست المصابة السطح الخارجي للطرد والصفحة الأولى من الملف بالداخل.وجاءت تصريحات المسؤولة الصينية بعدما جمعت 22 عينة بيئية من البريد الدولي، أظهرت نتائج اختبارات الحمض النووي إيجابيتها.يذكر أنه تم الإبلاغ عن حالة الإصابة الجديدة، يوم السبت الماضي، وتم التأكد أنها للمتحور أوميكرون، يأتي ذلك قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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الصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها

12:51 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbeinأشخاص يرتدون كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد في بكين الصين 2020
أشخاص يرتدون كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد في بكين الصين 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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رجحت مسؤولة صينية، اليوم الإثنين، تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات الإصابة لديها بأوميكرون، المتحور الجديد لفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن بانغ شينغ هوه، نائبة مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قولها في مؤتمر صحفي، بأن التتبع ربط حالة الإصابة المحلية الأولى بالمتحور أوميكرون في بكين بالبريد الدولي.
وأوضحت بانغ شينغ القول أن حالة الإصابة بأوميكرون هي لمريضة تلقت رسالة بريدية من كندا إلى بكين عن طريق الولايات المتحدة وهونغ كونغ في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي، حيث لمست المصابة السطح الخارجي للطرد والصفحة الأولى من الملف بالداخل.
وجاءت تصريحات المسؤولة الصينية بعدما جمعت 22 عينة بيئية من البريد الدولي، أظهرت نتائج اختبارات الحمض النووي إيجابيتها.
يذكر أنه تم الإبلاغ عن حالة الإصابة الجديدة، يوم السبت الماضي، وتم التأكد أنها للمتحور أوميكرون، يأتي ذلك قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
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