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"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
قدمت وزارة العدل الألمانية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يلغي قانونا تم إقراره منذ العهد النازي، يحظر على الأطباء تقديم معلومات عن عمليات الإجهاض. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:59+0000
2022-01-17T15:59+0000
عمليات الإجهاض
أخبار ألمانيا
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وحسب رويترز فإن وزارة العدل الألمانية تريد إلغاء القانون الذي لا يسمح للأطباء بتقديم مزيد من المعلومات حول الإجراءات الخاصة بالإجهاض.قال المنتقدون إن القانون يجعل من الصعب للغاية على النساء الوصول إلى معلومات حول الإجراءات المتاحة ومن يقدمها.وأضاف: "يجب أن يكون الأطباء قادرين أيضًا على إبلاغ الجمهور بالإجهاض دون المخاطرة بالمقاضاة الجنائية".على المستوى القضائي يعتبر الإجهاض غير قانوني تمامًا في ألمانيا، ومع ذلك، يُسمح به في ظل ظروف معينة ويجب تنفيذ الإجراء في غضون 12 أسبوعًا من الحمل.
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عمليات الإجهاض, أخبار ألمانيا

"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"

15:59 GMT 17.01.2022
CC0 / nikosapelaths / baby abortionإجهاض طفل
إجهاض طفل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
CC0 / nikosapelaths / baby abortion
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قدمت وزارة العدل الألمانية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يلغي قانونا تم إقراره منذ العهد النازي، يحظر على الأطباء تقديم معلومات عن عمليات الإجهاض.
وحسب رويترز فإن وزارة العدل الألمانية تريد إلغاء القانون الذي لا يسمح للأطباء بتقديم مزيد من المعلومات حول الإجراءات الخاصة بالإجهاض.
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قال المنتقدون إن القانون يجعل من الصعب للغاية على النساء الوصول إلى معلومات حول الإجراءات المتاحة ومن يقدمها.
من جهته قال وزير العدل ماركو بوشمان إن التخلص من القانون، الذي تم تقديمه في عام 1933، سيسهل على النساء اللواتي يبحثن عن مزيد من المعلومات عبر الإنترنت لاستشارة مصادر مؤهلة.
وأضاف: "يجب أن يكون الأطباء قادرين أيضًا على إبلاغ الجمهور بالإجهاض دون المخاطرة بالمقاضاة الجنائية".
على المستوى القضائي يعتبر الإجهاض غير قانوني تمامًا في ألمانيا، ومع ذلك، يُسمح به في ظل ظروف معينة ويجب تنفيذ الإجراء في غضون 12 أسبوعًا من الحمل.
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