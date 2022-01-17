بعد دراسة استمرت 6 سنوات... مؤرخون: يهودي سلم آنا فرانك للنازيين
10:39 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 17.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمقعد لتنفيذ الإعدام في معسكر اعتقال أوشفيتز. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
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ذهبت دراسة جديدة أجراها نحو 20 مؤرخا أن الشخص الذي خان عائلة آنا فرانك اليهودية في هولندا لصالح النازيين عام 1944 كان كاتب عدل يهودي.
وقال المحقق والباحث بيتر فان تويسك، لصحيفة إن آر سي الهولندية إنه "من المحتمل جدا" أن يكون أرنولد فان دن قد سرب معلومات عن عائلة فرانك لإنقاذ عائلته، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الإثنين.
اختبأت آنا فرانك وعائلتها من النازيين في منزل بالعاصمة الهولندية أمستردام لمدة عامين، وتم القبض عليهم في عام 1944.
لقيت آنا حتفها في معسكر اعتقال بيرغن بيلسن عام 1945، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها.
بعد عامين من وفاة الفتاة اليهودية، نشر والدها أوتو (الناجي الوحيد) اليوميات التي كتبتها، وتمت ترجمتها على مر السنين إلى أكثر من 60 لغة.
في الدراسة، فحص المؤرخون وعلماء الجريمة ومحللو نظم المعلومات قاعدة بيانات تضمنت قوائم بالمتعاونين مع النازيين، ووثائق تاريخية، ووثائق شرطية، وأبحاث سابقة حول هذا الموضوع.
توصل المؤرخون إلى عشرات السيناريوهات لمعرفة هوية المخبر، واستندوا، من بين أمور أخرى، إلى دافع محتمل في الواقع.
Anne Frank’s family, along with four other people, was discovered in hiding by a Dutch police unit led by an SS officer. All were sent to concentration camps. Otto Frank, the lone survivor, was, for a time, determined to find out who betrayed his family. https://t.co/Okgmh9LOOK pic.twitter.com/RrFwY9zw2o— 60 Minutes (@60Minutes) January 17, 2022
على مر السنين، تم نشر أسماء العشرات من المشتبه بهم المحتملين في تسليم عائلة فرانك، لكن المحققين يقولون إنه حتى الآن لم يتم إجراء مثل هذه الدراسة الشاملة التي تضمنت استخدام مثل هذه الأساليب الحديثة في التحقيق.
أحد المحققين هو فينس بانكوك، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يحارب عصابات المخدرات الكولومبية لسنوات.
وفقا للدراسة، كان "أرنولد فان دن بيراح" (توفي عام 1950) عضوا في المجلس اليهودي بأمستردام، الذي أنشأه النازيون لمراقبة اليهود، حيث كان لدى أعضاء المجلس قوائم بأسماء اليهود في المدينة.
Investigating who betrayed Anne Frank and her family to the Nazis https://t.co/Vnv99CA3DL— CBS News (@CBSNews) January 17, 2022
وستظهر النتائج الجديدة بشأن تسليم عائلة آنا فرانك، والتي نُشرت أمس في برنامج التحقيق الأمريكي "60 دقيقة"، في كتاب جديد بعنوان "خيانة آنا فرانك" للكاتبة الكندية روزماري سوليفان.
يشار إلى أن آنيليس ماري آنا فرانك واحدة من أكثر ضحايا الهولوكوست شهرة، وكانت مذكرتها عن الحرب "مذكرات فتاة صغيرة" مصدرا للعديد من المسرحيات والأفلام.