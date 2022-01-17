تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
شرطة أبوظبي: وفاة 3 وإصابة 6 آخرين إثر هجوم يعتقد أنه بطائرات مسيرة
https://arabic.sputniknews.com/20220117/بعد-دراسة-استمرت-6-سنوات-مؤرخون-يهودي-سلم-آنا-فرانك-للنازيين-1056349584.html
بعد دراسة استمرت 6 سنوات... مؤرخون: يهودي سلم آنا فرانك للنازيين
بعد دراسة استمرت 6 سنوات... مؤرخون: يهودي سلم آنا فرانك للنازيين
ذهبت دراسة جديدة أجراها نحو 20 مؤرخا أن الشخص الذي خان عائلة آنا فرانك اليهودية في هولندا لصالح النازيين عام 1944 كان كاتب عدل يهودي. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T10:39+0000
2022-01-17T11:02+0000
أخبار ألمانيا النازية
هولوكوست
أخبار هولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104417/07/1044170763_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_7cbd6492b37b8e4e2674536f10b9cd34.jpg
وقال المحقق والباحث بيتر فان تويسك، لصحيفة إن آر سي الهولندية إنه "من المحتمل جدا" أن يكون أرنولد فان دن قد سرب معلومات عن عائلة فرانك لإنقاذ عائلته، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الإثنين.اختبأت آنا فرانك وعائلتها من النازيين في منزل بالعاصمة الهولندية أمستردام لمدة عامين، وتم القبض عليهم في عام 1944.لقيت آنا حتفها في معسكر اعتقال بيرغن بيلسن عام 1945، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها.بعد عامين من وفاة الفتاة اليهودية، نشر والدها أوتو (الناجي الوحيد) اليوميات التي كتبتها، وتمت ترجمتها على مر السنين إلى أكثر من 60 لغة.في الدراسة، فحص المؤرخون وعلماء الجريمة ومحللو نظم المعلومات قاعدة بيانات تضمنت قوائم بالمتعاونين مع النازيين، ووثائق تاريخية، ووثائق شرطية، وأبحاث سابقة حول هذا الموضوع.توصل المؤرخون إلى عشرات السيناريوهات لمعرفة هوية المخبر، واستندوا، من بين أمور أخرى، إلى دافع محتمل في الواقع.على مر السنين، تم نشر أسماء العشرات من المشتبه بهم المحتملين في تسليم عائلة فرانك، لكن المحققين يقولون إنه حتى الآن لم يتم إجراء مثل هذه الدراسة الشاملة التي تضمنت استخدام مثل هذه الأساليب الحديثة في التحقيق.أحد المحققين هو فينس بانكوك، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يحارب عصابات المخدرات الكولومبية لسنوات.وفقا للدراسة، كان "أرنولد فان دن بيراح" (توفي عام 1950) عضوا في المجلس اليهودي بأمستردام، الذي أنشأه النازيون لمراقبة اليهود، حيث كان لدى أعضاء المجلس قوائم بأسماء اليهود في المدينة.وستظهر النتائج الجديدة بشأن تسليم عائلة آنا فرانك، والتي نُشرت أمس في برنامج التحقيق الأمريكي "60 دقيقة"، في كتاب جديد بعنوان "خيانة آنا فرانك" للكاتبة الكندية روزماري سوليفان.يشار إلى أن آنيليس ماري آنا فرانك واحدة من أكثر ضحايا الهولوكوست شهرة، وكانت مذكرتها عن الحرب "مذكرات فتاة صغيرة" مصدرا للعديد من المسرحيات والأفلام.
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104417/07/1044170763_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_d4fe38a0366ada3b6fcc88b3968e2d87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا النازية, هولوكوست, أخبار هولندا

بعد دراسة استمرت 6 سنوات... مؤرخون: يهودي سلم آنا فرانك للنازيين

10:39 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 17.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمقعد لتنفيذ الإعدام في معسكر اعتقال أوشفيتز. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
مقعد لتنفيذ الإعدام في معسكر اعتقال أوشفيتز. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذهبت دراسة جديدة أجراها نحو 20 مؤرخا أن الشخص الذي خان عائلة آنا فرانك اليهودية في هولندا لصالح النازيين عام 1944 كان كاتب عدل يهودي.
وقال المحقق والباحث بيتر فان تويسك، لصحيفة إن آر سي الهولندية إنه "من المحتمل جدا" أن يكون أرنولد فان دن قد سرب معلومات عن عائلة فرانك لإنقاذ عائلته، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الإثنين.
اختبأت آنا فرانك وعائلتها من النازيين في منزل بالعاصمة الهولندية أمستردام لمدة عامين، وتم القبض عليهم في عام 1944.
لقيت آنا حتفها في معسكر اعتقال بيرغن بيلسن عام 1945، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها.
بعد عامين من وفاة الفتاة اليهودية، نشر والدها أوتو (الناجي الوحيد) اليوميات التي كتبتها، وتمت ترجمتها على مر السنين إلى أكثر من 60 لغة.
في الدراسة، فحص المؤرخون وعلماء الجريمة ومحللو نظم المعلومات قاعدة بيانات تضمنت قوائم بالمتعاونين مع النازيين، ووثائق تاريخية، ووثائق شرطية، وأبحاث سابقة حول هذا الموضوع.
توصل المؤرخون إلى عشرات السيناريوهات لمعرفة هوية المخبر، واستندوا، من بين أمور أخرى، إلى دافع محتمل في الواقع.
على مر السنين، تم نشر أسماء العشرات من المشتبه بهم المحتملين في تسليم عائلة فرانك، لكن المحققين يقولون إنه حتى الآن لم يتم إجراء مثل هذه الدراسة الشاملة التي تضمنت استخدام مثل هذه الأساليب الحديثة في التحقيق.
أحد المحققين هو فينس بانكوك، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يحارب عصابات المخدرات الكولومبية لسنوات.
وفقا للدراسة، كان "أرنولد فان دن بيراح" (توفي عام 1950) عضوا في المجلس اليهودي بأمستردام، الذي أنشأه النازيون لمراقبة اليهود، حيث كان لدى أعضاء المجلس قوائم بأسماء اليهود في المدينة.
وستظهر النتائج الجديدة بشأن تسليم عائلة آنا فرانك، والتي نُشرت أمس في برنامج التحقيق الأمريكي "60 دقيقة"، في كتاب جديد بعنوان "خيانة آنا فرانك" للكاتبة الكندية روزماري سوليفان.
يشار إلى أن آنيليس ماري آنا فرانك واحدة من أكثر ضحايا الهولوكوست شهرة، وكانت مذكرتها عن الحرب "مذكرات فتاة صغيرة" مصدرا للعديد من المسرحيات والأفلام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:25 GMT"عادل إمام يدخل المستشفى بعد تعب مفاجئ"... شقيقه يكشف الحقيقة
11:18 GMTكوريا الجنوبية توقع عقدا لبيع صواريخ "إم-سام" للإمارات
11:18 GMTوفاة طفلة تونسية إثر إصابتها بكورونا
11:13 GMTهل يمكن ظهور قواعد عسكرية روسية في أمريكا؟ الكرملين يرد على هذا السؤال
11:11 GMTشرطة أبوظبي: وفاة 3 وإصابة 6 آخرين إثر هجوم يعتقد أنه بطائرات مسيرة
10:53 GMTمستشارة بشار الأسد: لن ننسى ما قدمه قاسم سليماني من تضحيات في سوريا
10:51 GMTرئيس وزراء باكستان يبحث مع بوتين التعاون التجاري ويتبادل معه دعوات الزيارة
10:39 GMTبعد دراسة استمرت 6 سنوات... مؤرخون: يهودي سلم آنا فرانك للنازيين
10:31 GMTفرنسا أمام فخ "مالي" تاريخي
10:27 GMTالصين... هبوط معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض في 2021‏
10:23 GMT تسير بسرعة 100 كلم/ساعة... عربة مدرعة روسية جديدة تؤكد قدراتها العالية
10:22 GMTهجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء
10:17 GMTفريق "كاماز ماستر" الروسي يفوز للسنة الثانية على التوالي بجميع جوائز "داكار 2022"
10:14 GMTوزيرة خارجية ألمانيا: مستعدون لحوار جاد حول استقرار المنطقة خلال زيارتي لموسكو وكييف
10:13 GMTالتلغراف: ما علاقة الإنفلونزا الروسية في القرن التاسع عشر بفيروس كورونا؟
09:56 GMTالصلح يقترب... إيران توفد 3 دبلوماسيين إلى السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات
09:54 GMTجيل بايدن تكشف عن دور "لم تتوقعه" تقوم به في البيت الأبيض... "سيكون 2022 عاما مثيرا"
09:52 GMTبالتزامن مع "حريق" بمطار أبوظبي... "أنصار الله" تعلن عن "عملية نوعية" في العمق الإماراتي
09:41 GMTمهرجان النار في إسبانيا
09:41 GMT‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي