روسيا تستعد لتسليم لبنان هبة لقاحات ضد فيروس كورونا

وجاء في الرسالة الرسمية التي تم نشرها على صفحة السفارة الروسية في لبنان التالي: " إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن استعداده لتقديم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد كهبة إلى الجانب اللبناني".وأضاف السفير في رسالته قائلا: إن "روسيا تحصل على طلبات متعددة للمساعدة وفي الوقت نفسه كميتها محدودة"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد لعقد الاتفاق لتسليم الهبة الطبية للبنان.
نشرت السفارة الروسية في لبنان، اليوم الإثنين، رسالة رسمية من السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، لوزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض يفيد فيها عن استعداد موسكو تسليم لبنان هبة ومساعدات طبية.
وجاء في الرسالة الرسمية التي تم نشرها على صفحة السفارة الروسية في لبنان التالي: " إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن استعداده لتقديم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد كهبة إلى الجانب اللبناني".
وأضاف السفير في رسالته قائلا: إن "روسيا تحصل على طلبات متعددة للمساعدة وفي الوقت نفسه كميتها محدودة"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد لعقد الاتفاق لتسليم الهبة الطبية للبنان.