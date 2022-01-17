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روسيا تستعد لتسليم لبنان هبة لقاحات ضد فيروس كورونا
روسيا تستعد لتسليم لبنان هبة لقاحات ضد فيروس كورونا
نشرت السفارة الروسية في لبنان، اليوم الإثنين، رسالة رسمية من السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، لوزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض يفيد فيها عن استعداد... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:30+0000
2022-01-17T11:30+0000
العالم العربي
روسيا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
لبنان
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وجاء في الرسالة الرسمية التي تم نشرها على صفحة السفارة الروسية في لبنان التالي: " إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن استعداده لتقديم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد كهبة إلى الجانب اللبناني".وأضاف السفير في رسالته قائلا: إن "روسيا تحصل على طلبات متعددة للمساعدة وفي الوقت نفسه كميتها محدودة"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد لعقد الاتفاق لتسليم الهبة الطبية للبنان.
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العالم العربي, روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي, لبنان

روسيا تستعد لتسليم لبنان هبة لقاحات ضد فيروس كورونا

11:30 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Mikhael Alaaddin / الذهاب إلى بنك الصورارسال اللقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كرورونا إلى لبنان، 25 مارس 2021
ارسال اللقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كرورونا إلى لبنان، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Mikhael Alaaddin
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نشرت السفارة الروسية في لبنان، اليوم الإثنين، رسالة رسمية من السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، لوزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض يفيد فيها عن استعداد موسكو تسليم لبنان هبة ومساعدات طبية.
وجاء في الرسالة الرسمية التي تم نشرها على صفحة السفارة الروسية في لبنان التالي: " إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن استعداده لتقديم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد كهبة إلى الجانب اللبناني".
وأضاف السفير في رسالته قائلا: إن "روسيا تحصل على طلبات متعددة للمساعدة وفي الوقت نفسه كميتها محدودة"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد لعقد الاتفاق لتسليم الهبة الطبية للبنان.
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