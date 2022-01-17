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https://arabic.sputniknews.com/20220117/سوريا-تسمح-بتمويل-غير-محدود-لمشاريع-الطاقة-المتجددة-1056393134.html
سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة
سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن مجلس النقد والتسليف السوري قرر السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:41+0000
2022-01-17T11:41+0000
العالم العربي
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يذكر أنه في أواخر العام الماضي، وقعت وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية.وأكدت وكالة "سانا" السورية أن استطاعة المحطة ستصل إلى 300 ميغا واط، وستقام في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.وقال المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء، محمود رمضان، للصحفيين، أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة، كما يقسم المشروع إلى ستة أقسام كل باستطاعة 50 ميغا واط، وعدد اللواقط المستخدمة 550524 لوحاً باستطاعة 545 واط لكل لاقط. وأن العمر الافتراضي للمحطة 25 سنة، والربط مع الشبكة الكهربائية سيكون بشكل مباشر على التوتر 230 ك.ف.الجدير بالذكر أن المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، نصوح سمسمية، كان قد صرح لـ"سبوتنيك" قبل أعوام، أن إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا كان يبلغ 8 آلاف ميغاواط يومياً قبل الأزمة، وكانت سوريا تملك فائضاً من إنتاج الكهرباء وتصدره إلى دول الجوار.وأكد سمسمية أن احتياج سوريا الفعلي من الكهرباء هو 5000 ميغاواط يوميا لتغطية احتياجات المستهلكين من الكهرباء دون أي تقنين.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/وزارة-الكهرباء-السورية-وتجمع-شركات-إماراتية-توقعان-اتفاقية-تعاون-لإنشاء-محطة-توليد-كهرضوئية-1050680074.html
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العالم العربي

سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة

11:41 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن مجلس النقد والتسليف السوري قرر السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.
يذكر أنه في أواخر العام الماضي، وقعت وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية.
وأكدت وكالة "سانا" السورية أن استطاعة المحطة ستصل إلى 300 ميغا واط، وستقام في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.
وقال المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء، محمود رمضان، للصحفيين، أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة، كما يقسم المشروع إلى ستة أقسام كل باستطاعة 50 ميغا واط، وعدد اللواقط المستخدمة 550524 لوحاً باستطاعة 545 واط لكل لاقط. وأن العمر الافتراضي للمحطة 25 سنة، والربط مع الشبكة الكهربائية سيكون بشكل مباشر على التوتر 230 ك.ف.
الجدير بالذكر أن المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، نصوح سمسمية، كان قد صرح لـ"سبوتنيك" قبل أعوام، أن إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا كان يبلغ 8 آلاف ميغاواط يومياً قبل الأزمة، وكانت سوريا تملك فائضاً من إنتاج الكهرباء وتصدره إلى دول الجوار.
وأكد سمسمية أن احتياج سوريا الفعلي من الكهرباء هو 5000 ميغاواط يوميا لتغطية احتياجات المستهلكين من الكهرباء دون أي تقنين.
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
سوريا والإمارات تبنيان أول محطة طاقة كهروضوئية ضخمة في دمشق
11 نوفمبر 2021, 12:57 GMT
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