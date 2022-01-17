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https://arabic.sputniknews.com/20220117/عادل-إمام-يدخل-المستشفى-بعد-تعب-مفاجئ-شقيقه-يكشف-الحقيقة-1056387069.html
"عادل إمام يدخل المستشفى بعد تعب مفاجئ"... شقيقه يكشف الحقيقة
"عادل إمام يدخل المستشفى بعد تعب مفاجئ"... شقيقه يكشف الحقيقة
حسم شقيق الفنان المصري، عادل إمام، أنباءا متداولة بشأن تلقيه العلاج داخل المستشفيات لمدة يوم واحد، ‏بعد شعوره بتعب مفاجئ.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:25+0000
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مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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وذكرت الأنباء أن عادل إمام (81 عاما) كان متواجدا في إحدى المستشفيات الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأنه غادر إلى منزله بصحبة طاقم تمريض لرعايته صحيا.ونفى المنتج، عصام إمام، تلك الأنباء، وأكد في تصريحات برنامج "إي تي بالعربي" أن الحالة الصحية لشقيقه عادل إمام جيدة، ولا يعاني من أي خلل صحي، وأنه متواجد في منزله.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام، وإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما نفاه شقيقه، عصام إمام.ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".وأعلن عصام إمام في وقت سابق أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

"عادل إمام يدخل المستشفى بعد تعب مفاجئ"... شقيقه يكشف الحقيقة

11:25 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالفنان المصري، عادل إمام
الفنان المصري، عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
الفنان المصري، عادل إمام
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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حسم شقيق الفنان المصري، عادل إمام، أنباءا متداولة بشأن تلقيه العلاج داخل المستشفيات لمدة يوم واحد، ‏بعد شعوره بتعب مفاجئ.‏
وذكرت الأنباء أن عادل إمام (81 عاما) كان متواجدا في إحدى المستشفيات الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأنه غادر إلى منزله بصحبة طاقم تمريض لرعايته صحيا.
ونفى المنتج، عصام إمام، تلك الأنباء، وأكد في تصريحات برنامج "إي تي بالعربي" أن الحالة الصحية لشقيقه عادل إمام جيدة، ولا يعاني من أي خلل صحي، وأنه متواجد في منزله.
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يشار إلى أنه في الشهر الماضي، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام، وإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما نفاه شقيقه، عصام إمام.
ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".
وأعلن عصام إمام في وقت سابق أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.
وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".
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