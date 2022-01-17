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محكمة عسكرية تونسية تفرج عن نائبين من البرلمان المجمد
محكمة عسكرية تونسية تفرج عن نائبين من البرلمان المجمد
قالت تقارير إعلامية، إن محكمة عسكرية تونسية أفرجت اليوم الاثنين عن معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:50+0000
2022-01-17T17:50+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لموقع موزاييك فقد أكدت أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قررت الإفراج عن النائبين المجمدين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي.وأوضحت أن الإفراج جاء بعد "انتهاء مفعول بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حقهما بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي".وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أرسل في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية "بطاقة إخراج" في حق مخلوف، للمثول أمامه، وذلك بعدما كان قد ألغى مفعول بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حق مخلوف، بعد مثوله أمامه، وقرر تأجيل استنطاقه إلى جلسة اليوم مع إبقائه بحالة سراح، إلى حين الاستنطاق.ورفع الرئيس التونسي قيس سعيد الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو/تموز الماضي.وقالت المحامية إيناس حراث لوكالة رويترز، إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.وقال بيان للقضاء العسكري، إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين في أثناء تواجده في المحكمة.وأضاف البيان، "إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".
https://arabic.sputniknews.com/20210922/محكمة-عسكرية-تونسية-تقضي-بسجن-نائبين-من-ائتلاف-الكرامة-1050218535.html
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي

محكمة عسكرية تونسية تفرج عن نائبين من البرلمان المجمد

17:50 GMT 17.01.2022
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . M.Gadera
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قالت تقارير إعلامية، إن محكمة عسكرية تونسية أفرجت اليوم الاثنين عن معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد.
ووفقا لموقع موزاييك فقد أكدت أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قررت الإفراج عن النائبين المجمدين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي.
الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة
22 سبتمبر 2021, 01:20 GMT
وأوضحت أن الإفراج جاء بعد "انتهاء مفعول بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حقهما بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي".

وتضمن قرار المحكمة تأجيل نظر القضية إلى شهر مارس/ آذار القادم.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أرسل في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية "بطاقة إخراج" في حق مخلوف، للمثول أمامه، وذلك بعدما كان قد ألغى مفعول بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حق مخلوف، بعد مثوله أمامه، وقرر تأجيل استنطاقه إلى جلسة اليوم مع إبقائه بحالة سراح، إلى حين الاستنطاق.

وكانت محكمة عسكرية قد قضت أواخر سبتمبر بسجن النائبين بالبرلمان التونسي المجمد، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي التابعين لائتلاف الكرامة الإسلامي المعارض للرئيس قيس سعيد.

ورفع الرئيس التونسي قيس سعيد الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقالت المحامية إيناس حراث لوكالة رويترز، إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.
وقال بيان للقضاء العسكري، إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين في أثناء تواجده في المحكمة.
وأضاف البيان، "إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".
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