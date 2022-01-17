مزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور

وتعتبر هذة الألماسة "غامضة ولغزاً" لأنه يُعتقد أنه تم الحصول عليها من نيزك اصطدم بالأرض أو أنها أتت بالفعل من كويكب يحمل الماس كان قد اصطدم بالأرض في فترة زمنية غابرة، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".وتم الكشف عن الألماسة في معرض سوذبيز دبي اليوم وسيتم عرضها في مركز دبي المالي العالمي من 17 وحتى 20 يناير/كانون الثاني، وسيتم عرضها بشكل حصري في بورصة دبي للألماس بتاريخ 18 يناير من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 3 عصراً.وبحسب بيان صحافي سيتم تقديمها دون حد للسعر في المزاد العلني مع قبول الشراء بالعملة المشفرة.و قالت اختصاصية المجوهرات ورئيسة قسم المبيعات في دار سوذبيز لندن، نيكيتا بيناني: "أُطلق على هذه الماسة اسم "إنيغما" بمعنى"اللغز" وهي فعلاً ظاهرة طبيعية غريبة وغامضة. وتعد هذه الماسة أكثر من مجرد جوهرة، فهي شيء فريد وثمين يثير فضول الجميع".وتابعت "وتزن "إنيغما" 555.55 قيراطاً وتضم 55 وجها بالضبط، وهي أعجوبة نادرة بشكلها وحجمها، كما أنها متألقة ومصقولة بطريقة مثالية كدليل على المهمة الدقيقة والمهارة العالية التي استخدمت في قطع الماسة. وتم الحفاظ على هذه الماسة لأكثر من عقدين لدى المالك، ولم يتم عرضها علناً أو في السوق المفتوحة، لذلك يسعدنا أن تتاح لنا فرصة إخبار العالم بقصتها. ويمثل بيعها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لاكتساب واحدة من أندر العجائب الكونية التي عرفتها البشرية".وقالت رئيسة دار سوذبيز في الإمارات، كاتيا نونو بويز: "يشرفنا اختيار دبي لتكون المحطة الأولى لهذه الأعجوبة النادرة والاستثنائية، ويسعدنا أن نلعب دوراً في رحلتها التي بدأت منذ ملايين السنين. وهذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها عرضنا لإمكانية الشراء بالعملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة تتماشى مع التزام الحكومة باستكشاف التطورات الرقمية والتقنية والعلمية الجديدة. ويعتبر الكشف عن هذا الحجر الفريد من نوعه سواء في معرض مركز دبي المالي العالمي أو بورصة دبي للألماس استمراراً واضحاً تفانينا في عرض أفضل ما في دولة الإمارات".وتأتي ماسة "إنيغما" كنز نادر يزن 555.55 قيراطً، وهي ماسة سوداء رائعة ونادرة للغاية، وأكبر ماسة ذات لون أسود طبيعي في العالم تم الإبلاغ عنها من قبل Gubelin وGIA اعتباراً من عام 2004، وتم إدراجها كأكبر ماسة مقطوعة في العالم في كتاب غينيس للأرقام القياسية في عام 2006. ويعتبر الحصول على ماسة سوداء ذات جوانب طبيعية بهذا الحجم أمر نادر الحدوث للغاية وأصولها محاطة بالغموض، ويُعتقد أنه تم الحصول عليها من نيزك اصطدم بالأرض أو أنها أتت بالفعل من كويكب يحمل الماس كان قد اصطدم بالأرض.
يستعد مركز دبي المالي العالمي لعرض أكبر ماسة بالعالم وهي ماسة سوداء غامضة عيارها 555.55 قيراط تعرض لأول مرة في المزاد، وهي أكبر ألماسة تظهر في المزادات حتى الآن، وأطلق عليها (ألماسة اللغز)، وهي مدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006.
وتعتبر هذة الألماسة "غامضة ولغزاً" لأنه يُعتقد أنه تم الحصول عليها من نيزك اصطدم بالأرض أو أنها أتت بالفعل من كويكب يحمل الماس كان قد اصطدم بالأرض في فترة زمنية غابرة، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".
وتم الكشف عن الألماسة في معرض سوذبيز دبي اليوم وسيتم عرضها في مركز دبي المالي العالمي من 17 وحتى 20 يناير/كانون الثاني، وسيتم عرضها بشكل حصري في بورصة دبي للألماس بتاريخ 18 يناير من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 3 عصراً.
و قالت اختصاصية المجوهرات ورئيسة قسم المبيعات في دار سوذبيز لندن، نيكيتا بيناني: "أُطلق على هذه الماسة اسم "إنيغما" بمعنى"اللغز" وهي فعلاً ظاهرة طبيعية غريبة وغامضة. وتعد هذه الماسة أكثر من مجرد جوهرة، فهي شيء فريد وثمين يثير فضول الجميع".
وتابعت "وتزن "إنيغما" 555.55 قيراطاً وتضم 55 وجها بالضبط، وهي أعجوبة نادرة بشكلها وحجمها، كما أنها متألقة ومصقولة بطريقة مثالية كدليل على المهمة الدقيقة والمهارة العالية التي استخدمت في قطع الماسة. وتم الحفاظ على هذه الماسة لأكثر من عقدين لدى المالك، ولم يتم عرضها علناً أو في السوق المفتوحة، لذلك يسعدنا أن تتاح لنا فرصة إخبار العالم بقصتها. ويمثل بيعها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لاكتساب واحدة من أندر العجائب الكونية التي عرفتها البشرية".
أطلق على هذه الماسة اسم "إنيغما" أي "اللغز" كونها تمثل ظاهرة طبيعية وغامضة، فهي أعجوبة نادرة بحجمها وشكلها المصقول بطريقة مثالية، وحافظ عليها مالكها لمدة عقدين من الزمان دون عرضها علناً أو بالسوق المفتوحة. ويقدر سعرها بين 3 إلى 5 ملايين جنيه استرليني. pic.twitter.com/YOp5auGpLg
وقالت رئيسة دار سوذبيز في الإمارات، كاتيا نونو بويز: "يشرفنا اختيار دبي لتكون المحطة الأولى لهذه الأعجوبة النادرة والاستثنائية، ويسعدنا أن نلعب دوراً في رحلتها التي بدأت منذ ملايين السنين. وهذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها عرضنا لإمكانية الشراء بالعملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة تتماشى مع التزام الحكومة باستكشاف التطورات الرقمية والتقنية والعلمية الجديدة. ويعتبر الكشف عن هذا الحجر الفريد من نوعه سواء في معرض مركز دبي المالي العالمي أو بورصة دبي للألماس استمراراً واضحاً تفانينا في عرض أفضل ما في دولة الإمارات".
وتأتي ماسة "إنيغما" كنز نادر يزن 555.55 قيراطً، وهي ماسة سوداء رائعة ونادرة للغاية، وأكبر ماسة ذات لون أسود طبيعي في العالم تم الإبلاغ عنها من قبل Gubelin وGIA اعتباراً من عام 2004، وتم إدراجها كأكبر ماسة مقطوعة في العالم في كتاب غينيس للأرقام القياسية في عام 2006. ويعتبر الحصول على ماسة سوداء ذات جوانب طبيعية بهذا الحجم أمر نادر الحدوث للغاية وأصولها محاطة بالغموض، ويُعتقد أنه تم الحصول عليها من نيزك اصطدم بالأرض أو أنها أتت بالفعل من كويكب يحمل الماس كان قد اصطدم بالأرض.