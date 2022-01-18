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أديل تتقاضى نصف مليون دولار عن حفل واحد في لاس فيغاس
أديل تتقاضى نصف مليون دولار عن حفل واحد في لاس فيغاس
تقاضت المطربة الإنجليزية، أديل، 500 ألف دولار عن حفل واحد لها في لاس فيغاس. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:57+0000
2022-01-18T13:57+0000
أخبار الفن
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وحسب صحيفة "ديلى ميل"، يجعل هذا الأجر أديل واحدة من أكثر النجمات أجرا في تاريخ لاس فيغاس.وتحصل أديل أيضا على حصتها من مبيعات التذاكر، وعلى جناح خاص للإقامة تكلفته 30 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.
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أخبار الفن

أديل تتقاضى نصف مليون دولار عن حفل واحد في لاس فيغاس

13:57 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Mario Anzuoniالمغنية البريطانية، أديل
المغنية البريطانية، أديل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Mario Anzuoni
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تقاضت المطربة الإنجليزية، أديل، 500 ألف دولار عن حفل واحد لها في لاس فيغاس.
وحسب صحيفة "ديلى ميل"، يجعل هذا الأجر أديل واحدة من أكثر النجمات أجرا في تاريخ لاس فيغاس.
وتحصل أديل أيضا على حصتها من مبيعات التذاكر، وعلى جناح خاص للإقامة تكلفته 30 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.
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