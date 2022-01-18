تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220118/أديل-تتقاضى-نصف-مليون-دولار-عن-حفل-واحد-في-لاس-فيغاس--1056491651.html
أديل تتقاضى نصف مليون دولار عن حفل واحد في لاس فيغاس
أديل تتقاضى نصف مليون دولار عن حفل واحد في لاس فيغاس
تقاضت المطربة الإنجليزية، أديل، 500 ألف دولار عن حفل واحد لها في لاس فيغاس. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:57+0000
2022-01-18T13:57+0000
2022-01-18T13:57+0000
أخبار الفن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050772386_0:0:2630:1480_1920x0_80_0_0_0dd251713a57d169f5cf2e473be16b95.jpg
وحسب صحيفة "ديلى ميل"، يجعل هذا الأجر أديل واحدة من أكثر النجمات أجرا في تاريخ لاس فيغاس.وتحصل أديل أيضا على حصتها من مبيعات التذاكر، وعلى جناح خاص للإقامة تكلفته 30 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050772386_0:0:2630:1974_1920x0_80_0_0_55aacbdddf3b069b70581ec4622ac88c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفن
أديل تتقاضى نصف مليون دولار عن حفل واحد في لاس فيغاس
تقاضت المطربة الإنجليزية، أديل، 500 ألف دولار عن حفل واحد لها في لاس فيغاس.
وحسب
صحيفة "ديلى ميل"
، يجعل هذا الأجر أديل واحدة من أكثر النجمات أجرا في تاريخ لاس فيغاس.
وتحصل أديل أيضا على حصتها من مبيعات التذاكر، وعلى جناح خاص للإقامة تكلفته 30 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.