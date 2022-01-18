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https://arabic.sputniknews.com/20220118/أردوغان-مستعدون-لنناقش-إسرائيل-بشأن-نقل-الغاز-عبر-أراضينا-إلى-أوروبا--1056483577.html
أردوغان: مستعدون لنناقش إسرائيل بشأن نقل الغاز عبر أراضينا إلى أوروبا
أردوغان: مستعدون لنناقش إسرائيل بشأن نقل الغاز عبر أراضينا إلى أوروبا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن مشروع نقل الغاز المشترك بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس قابلا للتطبيق. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T12:14+0000
2022-01-18T12:14+0000
2022-01-18T12:14+0000
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا- سبوتنيك. ودعا أردوغان لنقل الغاز لأوروبا عبر بلاده، بعد أيام من إعلان سحب الدعم الأميركي للمشروع.وقال الرئيس التركي في تصريحات عقب عودته من ألبانيا، "مشروع إيست ميد غير قابل للتطبيق، والولايات المتحدة الأميركية أوقفت دعمها للمشروع بسبب تكلفته العالية".وأضاف، "يجب نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، ومن الممكن أن نناقش شروط نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا مع إسرائيل".
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: مستعدون لنناقش إسرائيل بشأن نقل الغاز عبر أراضينا إلى أوروبا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن مشروع نقل الغاز المشترك بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس قابلا للتطبيق.
أنطاكيا- سبوتنيك. ودعا أردوغان لنقل الغاز لأوروبا عبر بلاده، بعد أيام من إعلان سحب الدعم الأميركي للمشروع.
وقال الرئيس التركي في تصريحات عقب عودته من ألبانيا، "مشروع إيست ميد غير قابل للتطبيق، والولايات المتحدة الأميركية أوقفت دعمها للمشروع بسبب تكلفته العالية".
وأضاف، "يجب نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، ومن الممكن أن نناقش شروط نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا مع إسرائيل".