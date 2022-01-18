إسرائيل تجري "تجربة ناجحة" على صاروخ "آرو 3"

وأضافت الوزارة في بيان: "أجرت وزارة الدفاع اختبار إطلاق مخططا له مسبقا على منظومة حيتس".ومضت موضحة: "أنهت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية الإسرائيلية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) والجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء) تجربة ناجحة على نظام "حيتس" و"حيتس 3" الاعتراضي المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي. تم إجراء التجربة في حقل تجريبي في وسط البلاد بقيادة الصناعات الجوية الإسرائيلية".وأضافت: "اكتشفت مصفوفة الرادار التشغيلية لنظام حيتس الهدف وأرسلت بياناته إلى مركز إدارة الرماية، الذي حلل البيانات ووضع خطة اعتراض كاملة".وتابعت: "عند الانتهاء من التخطيط، تم إطلاق صاروخين اعتراضيين من طراز حيتس 3 على الهدف، وأتما مهمتهما بنجاح".و"حيتس" أو "السهم" بالعربية هو نظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية (ABM) طورته إسرائيل بدعم وتمويل أمريكي، وفي 2009 بدأت إسرائيل في تطوير "حيتس 3" (Arrow3) وهو صاروخ مضاد للصواريخ المحلقة خارج الغلاف الجوي وهو مخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية.
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها أجرت، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) التابعة للبنتاغون، "تجربة ناجحة" على منظومة الصواريخ الدفاعية "حيتس 3" (Arrow3).
وأضافت الوزارة في بيان: "أجرت وزارة الدفاع اختبار إطلاق مخططا له مسبقا على منظومة حيتس".
ومضت موضحة: "أنهت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية الإسرائيلية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) والجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء) تجربة ناجحة على نظام "حيتس" و"حيتس 3" الاعتراضي المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي. تم إجراء التجربة في حقل تجريبي في وسط البلاد بقيادة الصناعات الجوية الإسرائيلية".
وأضافت: "اكتشفت مصفوفة الرادار التشغيلية لنظام حيتس الهدف وأرسلت بياناته إلى مركز إدارة الرماية، الذي حلل البيانات ووضع خطة اعتراض كاملة".
وتابعت: "عند الانتهاء من التخطيط، تم إطلاق صاروخين اعتراضيين من طراز حيتس 3 على الهدف، وأتما مهمتهما بنجاح".
מערך המכ"מים המבצעי של מערכת ה'חץ' גילה את המטרה והעביר את נתוניה אל מרכז ניהול הירי, אשר ניתח את הנתונים וביצע תכנון מלא ליירטה. עם השלמת התכנון, שוגרו לעבר המטרה שני מיירטי 'חץ 3', אשר השלימו את משימתם בהצלחה.
و"حيتس" أو "السهم" بالعربية هو نظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية (ABM) طورته إسرائيل بدعم وتمويل أمريكي، وفي 2009 بدأت إسرائيل في تطوير "حيتس 3" (Arrow3) وهو صاروخ مضاد للصواريخ المحلقة خارج الغلاف الجوي وهو مخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية.