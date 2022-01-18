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https://arabic.sputniknews.com/20220118/إيران-تبدأ-محاكمة-قيادي-في-تمرد-عربي-بتهم-تشمل-الهجوم-على-عرض-عسكري-1056496107.html
إيران تبدأ محاكمة قيادي في تمرد عربي بتهم تشمل الهجوم على عرض عسكري
إيران تبدأ محاكمة قيادي في تمرد عربي بتهم تشمل الهجوم على عرض عسكري
بدأت إيران محاكمة قيادي في تمرد عربي بإقليم خوزستان بتهمة الضلوع في هجوم على عرض عسكري في عام 2018 أودى بحياة 25 شخصا وتدبير وتنفيذ عدد من التفجيرات. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:23+0000
2022-01-18T15:23+0000
العالم
أخبار إيران
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن حبيب فرج الله كعب، واجه خلال المحاكمة اليوم الثلاثاء تهمة قيادة حركة النضال العربي لتحرير الأهواز التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب غرب إيران وتدبير وتنفيذ "تفجيرات وعمليات إرهابية عديدة" من بينها الهجوم على العرض العسكري.وقالت إيران في عام 2020 إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت كعب، وهو معارض يحمل الجنسية السويدية أيضا، لكنها لم تذكر مكان أو كيفية اعتقاله.وفي وقت لاحق، اعتقلت تركيا المجاورة لإيران 11 شخصا اتهمتهم بالضلوع في خطف كعب وتهريبه إلى إيران.وأعلنت حركة انفصالية أخرى تسعى أيضا إلى استقلال خوزستان مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري الذي أودى بحياة 12 من أفراد الحرس الثوري الإيراني.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي أيضا مسؤوليته عن الهجوم. ولم يقدم أي من التنظيمين دليلا على أنه نفذ الهجوم.ويشوب توتر العلاقات بين حكومة إيران والأقليات العرقية، ومن بينها العرب والأكراد والأذربيجانيين والبلوخ، وتتهمها بالولاء لدول مجاورة أكثر من ولائها لإيران.ووقت الهجوم على العرض العسكري قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن المهاجمين تلقوا تمويلا من السعودية، المنافس الإقليمي الرئيس لإيران، والإمارات، وهو ما نفته السعودية والإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20181002/إيران-الحرس-الثوري-إيران-1035745153.html
https://arabic.sputniknews.com/20180922/خامنئي-هجوم-الأهواز-دول-المنطقة-حلفاء-أمريكا-1035499514.html
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العالم, أخبار إيران

إيران تبدأ محاكمة قيادي في تمرد عربي بتهم تشمل الهجوم على عرض عسكري

15:23 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / Alireza Mohammadi/ISNAانفجار في العرض العسكري في مدينة الأهواز، إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2018
انفجار في العرض العسكري في مدينة الأهواز، إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Alireza Mohammadi/ISNA
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بدأت إيران محاكمة قيادي في تمرد عربي بإقليم خوزستان بتهمة الضلوع في هجوم على عرض عسكري في عام 2018 أودى بحياة 25 شخصا وتدبير وتنفيذ عدد من التفجيرات.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن حبيب فرج الله كعب، واجه خلال المحاكمة اليوم الثلاثاء تهمة قيادة حركة النضال العربي لتحرير الأهواز التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب غرب إيران وتدبير وتنفيذ "تفجيرات وعمليات إرهابية عديدة" من بينها الهجوم على العرض العسكري.
انفجار في العرض العسكري في مدينة الأهواز، إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2018
محاكمة عناصر من الحرس الثوري... مفاجأة التحقيقات في هجوم الأهواز
2 أكتوبر 2018, 12:41 GMT
وقالت إيران في عام 2020 إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت كعب، وهو معارض يحمل الجنسية السويدية أيضا، لكنها لم تذكر مكان أو كيفية اعتقاله.
وفي وقت لاحق، اعتقلت تركيا المجاورة لإيران 11 شخصا اتهمتهم بالضلوع في خطف كعب وتهريبه إلى إيران.
وأعلنت حركة انفصالية أخرى تسعى أيضا إلى استقلال خوزستان مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري الذي أودى بحياة 12 من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
عرض عسكري للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2018
خامنئي يكشف عن الدول المرتبطة بالهجوم على العرض العسكري في الأهواز
22 سبتمبر 2018, 15:09 GMT
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي أيضا مسؤوليته عن الهجوم. ولم يقدم أي من التنظيمين دليلا على أنه نفذ الهجوم.
ويشوب توتر العلاقات بين حكومة إيران والأقليات العرقية، ومن بينها العرب والأكراد والأذربيجانيين والبلوخ، وتتهمها بالولاء لدول مجاورة أكثر من ولائها لإيران.
ووقت الهجوم على العرض العسكري قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن المهاجمين تلقوا تمويلا من السعودية، المنافس الإقليمي الرئيس لإيران، والإمارات، وهو ما نفته السعودية والإمارات.
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