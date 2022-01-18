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https://arabic.sputniknews.com/20220118/الأردن-يدين-إخلاء-إسرائيل-منازل-الفلسطينيين-في-حي-الشيخ-جراح-1056458837.html
الأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
الأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
أدان الأردن عملية إخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح الفلسطيني. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T06:24+0000
2022-01-18T06:24+0000
2022-01-18T06:24+0000
أخبار الأردن
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وقالت الخارجية الأردنية على لسان متحدثها هيثم أبو الفول إن عمليات الإخلاء في القدس المحتلة "تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني".وتابع أبو الفول حسبما نقل عنه موقع عمون الأردني، أن إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن مصادرة المنازل الفلسطينية وإخلاءها "ممارسات لا شرعية ولا قانوينة".مضيفا أن "ممارسات إسرائيل تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل".
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أخبار الأردن
الأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
أدان الأردن عملية إخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح الفلسطيني.
وقالت الخارجية الأردنية على لسان متحدثها هيثم أبو الفول إن عمليات الإخلاء في القدس المحتلة "تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني".
وتابع أبو الفول حسبما نقل عنه
موقع عمون الأردني
، أن إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن مصادرة المنازل الفلسطينية وإخلاءها "ممارسات لا شرعية ولا قانوينة".
مضيفا أن "ممارسات إسرائيل تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل".