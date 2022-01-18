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الأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
الأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
أدان الأردن عملية إخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح الفلسطيني. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T06:24+0000
2022-01-18T06:24+0000
أخبار الأردن
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وقالت الخارجية الأردنية على لسان متحدثها هيثم أبو الفول إن عمليات الإخلاء في القدس المحتلة "تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني".وتابع أبو الفول حسبما نقل عنه موقع عمون الأردني، أن إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن مصادرة المنازل الفلسطينية وإخلاءها "ممارسات لا شرعية ولا قانوينة".مضيفا أن "ممارسات إسرائيل تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل".
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أخبار الأردن

الأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح

06:24 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / Emmanuel Dunandأحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
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أدان الأردن عملية إخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح الفلسطيني.
وقالت الخارجية الأردنية على لسان متحدثها هيثم أبو الفول إن عمليات الإخلاء في القدس المحتلة "تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني".
وتابع أبو الفول حسبما نقل عنه موقع عمون الأردني، أن إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن مصادرة المنازل الفلسطينية وإخلاءها "ممارسات لا شرعية ولا قانوينة".
مضيفا أن "ممارسات إسرائيل تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل".
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