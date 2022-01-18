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الأمم المتحدة تدعو الليبيين لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن
الأمم المتحدة تدعو الليبيين لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليبيين لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T10:51+0000
2022-01-18T10:51+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال غوتيريش، في تقرير للأمم المتحدة سُلّم إلى مجلس الأمن، ونشرتة وكالة أسوشيتد برس، إن "الليبيين يجب أن يعملوا الآن معا لمعالجة القضايا الأساسية التي نتج عنها التأجيل، وخلق الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير".وطالب غوتيريش باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، معتبرا أن المنافسة بين الجماعات المسلحة استمرت في التأثير على الأمن في طرابلس وفي مدن الشمال الغربي، وأن وجود المرتزقة يزعزع الاستقرار في الجنوب.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، إن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجناً ومنشأة احتجاز في أنحاء ليبيا، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني تحت "ظروف غير إنسانية" داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرية.وأضاف أن "البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى".وذكر أن "آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية - والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل - غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم".وأكد الأمين العام، أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها"، مضيفا أن "البعثة تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفلا نيجيريا".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/وليامز-يجب-احترام-مطالب-أكثر-من-28-مليون-ليبي-بإجراء-الانتخابات-واختيار-رئيس-وبرلمان-جديدين-1056471623.html
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أخبار ليبيا اليوم

الأمم المتحدة تدعو الليبيين لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن

10:51 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليبيين لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.
وقال غوتيريش، في تقرير للأمم المتحدة سُلّم إلى مجلس الأمن، ونشرتة وكالة أسوشيتد برس، إن "الليبيين يجب أن يعملوا الآن معا لمعالجة القضايا الأساسية التي نتج عنها التأجيل، وخلق الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير".
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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وطالب غوتيريش باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، معتبرا أن المنافسة بين الجماعات المسلحة استمرت في التأثير على الأمن في طرابلس وفي مدن الشمال الغربي، وأن وجود المرتزقة يزعزع الاستقرار في الجنوب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، إن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجناً ومنشأة احتجاز في أنحاء ليبيا، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني تحت "ظروف غير إنسانية" داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرية.
وأضاف أن "البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى".
وذكر أن "آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية - والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل - غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم".

وتابع: "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا".

وأكد الأمين العام، أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها"، مضيفا أن "البعثة تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفلا نيجيريا".
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