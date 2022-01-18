تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الروس-يبدؤون-بشراء-العقارات-في-تركيا-بقوة-1056495466.html
الروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة
الروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة
في العام الماضي، اشترى الروس ما يقرب من 5.4 ألف شقة ومنزل في تركيا، وهو ما يزيد بنسبة 75% عن عام 2020، حسبما كتبت وكالة "ري بي كا" الروسية، نقلاً عن بيانات من... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:58+0000
2022-01-18T14:58+0000
2022-01-18T14:58+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103968/60/1039686036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91b8b1ab267d225f0ec8a7e8fca22f98.jpg
وتشير الوكالة إلى أن "الروس احتفظوا بالمرتبة الثالثة من بين جميع الأجانب الذين يشترون شققًا ومنازل في هذا البلد (تركيا)".وفقًا لسيرغي فولتشينكوف، مدير التطوير في وكالة العقارات "توليرانس"، استغل الروس الضعف الكبير في الليرة التركية نهاية العام الماضي. وجاء أكبر نشاط لهم في السوق في نوفمبر وديسمبر.وربط الخبير اختيار تركيا بجاذبيتها السياحية، وهناك برنامج للحصول على الجنسية الاستثمارية.وأصبح منتجع أنطاليا وألانيا من المناطق الرئيسية لشراء المساكن، كما تكتسب مدينة مرسين شعبية كبيرة أيضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103968/60/1039686036_0:0:1700:1275_1920x0_80_0_0_4205fbce1288eee395a729e05bec1896.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
الروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة
في العام الماضي، اشترى الروس ما يقرب من 5.4 ألف شقة ومنزل في تركيا، وهو ما يزيد بنسبة 75% عن عام 2020، حسبما كتبت وكالة "ري بي كا" الروسية، نقلاً عن بيانات من معهد الإحصاء التركي.
وتشير
الوكالة
إلى أن "الروس احتفظوا بالمرتبة الثالثة من بين جميع الأجانب الذين يشترون شققًا ومنازل في هذا البلد (تركيا)".
وفقًا لسيرغي فولتشينكوف، مدير التطوير في وكالة العقارات "توليرانس"، استغل الروس الضعف الكبير في الليرة التركية نهاية العام الماضي. وجاء أكبر نشاط لهم في السوق في نوفمبر وديسمبر.
وربط الخبير اختيار تركيا بجاذبيتها السياحية، وهناك برنامج للحصول على الجنسية الاستثمارية.
وأصبح منتجع أنطاليا وألانيا من المناطق الرئيسية لشراء المساكن، كما تكتسب مدينة مرسين شعبية كبيرة أيضا.