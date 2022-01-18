تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الروس-يبدؤون-بشراء-العقارات-في-تركيا-بقوة-1056495466.html
الروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة
الروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة
في العام الماضي، اشترى الروس ما يقرب من 5.4 ألف شقة ومنزل في تركيا، وهو ما يزيد بنسبة 75% عن عام 2020، حسبما كتبت وكالة "ري بي كا" الروسية، نقلاً عن بيانات من... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:58+0000
2022-01-18T14:58+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103968/60/1039686036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91b8b1ab267d225f0ec8a7e8fca22f98.jpg
وتشير الوكالة إلى أن "الروس احتفظوا بالمرتبة الثالثة من بين جميع الأجانب الذين يشترون شققًا ومنازل في هذا البلد (تركيا)".وفقًا لسيرغي فولتشينكوف، مدير التطوير في وكالة العقارات "توليرانس"، استغل الروس الضعف الكبير في الليرة التركية نهاية العام الماضي. وجاء أكبر نشاط لهم في السوق في نوفمبر وديسمبر.وربط الخبير اختيار تركيا بجاذبيتها السياحية، وهناك برنامج للحصول على الجنسية الاستثمارية.وأصبح منتجع أنطاليا وألانيا من المناطق الرئيسية لشراء المساكن، كما تكتسب مدينة مرسين شعبية كبيرة أيضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103968/60/1039686036_0:0:1700:1275_1920x0_80_0_0_4205fbce1288eee395a729e05bec1896.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

الروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة

14:58 GMT 18.01.2022
© Photo / Pixabayأنطاليا
أنطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
في العام الماضي، اشترى الروس ما يقرب من 5.4 ألف شقة ومنزل في تركيا، وهو ما يزيد بنسبة 75% عن عام 2020، حسبما كتبت وكالة "ري بي كا" الروسية، نقلاً عن بيانات من معهد الإحصاء التركي.
وتشير الوكالة إلى أن "الروس احتفظوا بالمرتبة الثالثة من بين جميع الأجانب الذين يشترون شققًا ومنازل في هذا البلد (تركيا)".
وفقًا لسيرغي فولتشينكوف، مدير التطوير في وكالة العقارات "توليرانس"، استغل الروس الضعف الكبير في الليرة التركية نهاية العام الماضي. وجاء أكبر نشاط لهم في السوق في نوفمبر وديسمبر.
وربط الخبير اختيار تركيا بجاذبيتها السياحية، وهناك برنامج للحصول على الجنسية الاستثمارية.
وأصبح منتجع أنطاليا وألانيا من المناطق الرئيسية لشراء المساكن، كما تكتسب مدينة مرسين شعبية كبيرة أيضا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:37 GMTإسبانيا تمنح الشباب مدفوعات مالية لمساعدتهم على التحرر من منازل الآباء
15:23 GMTإيران تبدأ محاكمة قيادي في تمرد عربي بتهم تشمل الهجوم على عرض عسكري
15:22 GMTخبير يوضح الهدف من قرار مجلس الدفاع في السودان بتشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب
15:20 GMTلجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما مستعدة للانضمام لحوار مع أميركا قبل نهاية الأسبوع
15:12 GMT"أنصار الله" تعلن ترحيبها بلجنة مستقلة لتعويض الضحايا المدنيين جراء النزاع في اليمن
15:06 GMTبريطانيا تطور إحدى قواعدها العسكرية في البحر المتوسط
14:59 GMTالبلدان الفقيرة تواجه خطرا مع ارتفاع مدفوعات الديون... ودولة عربية بين المهددين
14:58 GMTالروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة
14:53 GMTهل يتكرر سيناريو أفغانستان في أوكرانيا بعد زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى كييف
14:49 GMTوزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن "عواقب وخيمة" إذا تم استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا
14:49 GMTالسيسي يوجه الحكومة برفع الحد الأدني للأجور
14:47 GMTميقاتي يعلن موعد انعقاد أول جلسة للحكومة اللبنانية بعد تعطل نحو 3 أشهر
14:39 GMTالقرم تعتزم تدشين رحلات جوية مع سوريا
14:37 GMTجونسون ينفي الكذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء الإغلاق ويتجاهل أسئلة عن الاستقالة
14:27 GMTخبير يبين 6 أسباب لـ"تقدم روسيا على الغرب" على عدّة أصعدة
14:26 GMTمفاعل الضبعة .. خطوة مصر الكبرى نحو نادي الطاقة النووية
14:24 GMTالخارجية الأمريكية: بلينكن يزور كييف غدا لإعادة التأكيد على التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا
14:22 GMTنواب يطالبون بالتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الكويتي بعد استجوابه في البرلمان
14:22 GMTأردوغان: الأسد "ما كان ليقف ويصمد" بدون الدعم الروسي
14:18 GMT"الدوما": صواريخ "تسيركون" ستحل محل أي قواعد في الخارج لروسيا