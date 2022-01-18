السيسي يوجه الحكومة برفع الحد الأدني للأجور

ووفقا لما صرحت به رئاسة الجمهورية، في مصر، اجتمع السيسي، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.وأضاف راضي أن السيسي وجه "بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي".وكذلك وجه السيسي "بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه".ولتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجه السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.وأشار راضي إلى السيسي وجه بـ"تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين".ووجه السيسي بـ"ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز".
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، بدلا من 2400 جنيه المطبقة في الموازنة الحالية 2021-2022.
ووفقا لما صرحت به رئاسة الجمهورية، في مصر، اجتمع السيسي، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي وجه خلال الاجتماع برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهريا (حوالي 171.81 دولار).
وأضاف راضي أن السيسي وجه "بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي".
وكذلك وجه السيسي "بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه".
ولتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجه السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وأشار راضي إلى السيسي وجه بـ"تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين".
ووجه السيسي بـ"ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز".