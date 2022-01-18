تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/العراق-تفعيل-قرار-يمنع-حركة-السيارات-الحكومية-بعد-الدوام-الرسمي-1056486691.html
العراق.. تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي
العراق.. تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني الصادرة أمس، لضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:23+0000
2022-01-18T13:23+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي.ونقلت الوكالة عن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل قوله، إن "السيارات الحكومية التي تتحرك بعد وقت الدوام الرسمي ستتم معاقبتها وفق القانون وسيحال المخالف إلى مجلس تحقيقي".وفي وقت سابق من أمس الاثنين اجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأصدر توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق.ومن بين التوجيهات الأمنية التي أصدرها المجلس "تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل".وأيضا "التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً".وكذلك "وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه"، وأخيرا "إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العراق

العراق.. تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي

13:23 GMT 18.01.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© worldakhbar.com
تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني الصادرة أمس، لضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي.
ونقلت الوكالة عن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل قوله، إن "السيارات الحكومية التي تتحرك بعد وقت الدوام الرسمي ستتم معاقبتها وفق القانون وسيحال المخالف إلى مجلس تحقيقي".
وأشار إسماعيل إلى "وجود مادة قانونية سيتم تفعيلها وسيحاسب أي مخالف إلّا إذا كان يحمل كتاباً أو ورقة رسمية تثبت خروجه بواجب رسمي".
وفي وقت سابق من أمس الاثنين اجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأصدر توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق.
ومن بين التوجيهات الأمنية التي أصدرها المجلس "تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل".
وأيضا "التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً".
وكذلك "وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه"، وأخيرا "إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:29 GMTلماذا يفقد البعض الشم والتذوق بعد كورونا لمدة طويلة بينما لا يحدث ذلك لآخرين؟
13:26 GMTالإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية
13:23 GMTالعراق.. تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي
13:23 GMTكورونا يواصل التفشي في الكنيست الإسرائيلي
13:11 GMTبينيت يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات ويقدم عرضا إلى محمد بن زايد
13:06 GMT"الصحة الإسرائيلية" تعلن الاستمرار في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح
13:05 GMTلافروف: هناك سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية متورطة في قمع RT DE
13:04 GMTالبرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث تظاهرات 17 يناير
12:59 GMTوزير الخارجية الألماني الأسبق: الناتو والاتحاد الأوروبي لم يشكلا أي خطر على روسيا
12:55 GMTلافروف: روسيا لن تقبل مطالب تتعلق بأعمال قواتها المسلحة على أراضيها
12:54 GMTلبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره
12:53 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة لأنصار الله بضواحي العاصمة اليمنية
12:46 GMTوزير الخارجية الألماني: الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب
12:43 GMT خبير تغذية: الماء بالليمون لا يساعد على إنقاص الوزن والخبز لا يؤدي إلى زيادته
12:43 GMTبريطانيا: وزير الدفاع يزور ألمانيا قريبا
12:40 GMT العراق يتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين عمرهما أكثر من 4 آلاف عام
12:39 GMTروسيا تطوّر نسخة مدنية "متعددة المهام" من مروحية عسكرية تنتمي لإصدارات "كا"
12:28 GMT"الأنواء الجوية العراقية": درجات الحرارة أقل من الصفر في هذه المناطق اعتبارا من الغد
12:23 GMTالتحالف الدولي: "داعش" لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العراق وسوريا
12:23 GMTشابة تغامر بحياتها وتلتقط سيلفي على ظهر سيارتها الغارقة في الجليد...فيديو