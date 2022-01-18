العراق.. تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي.ونقلت الوكالة عن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل قوله، إن "السيارات الحكومية التي تتحرك بعد وقت الدوام الرسمي ستتم معاقبتها وفق القانون وسيحال المخالف إلى مجلس تحقيقي".وفي وقت سابق من أمس الاثنين اجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأصدر توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق.ومن بين التوجيهات الأمنية التي أصدرها المجلس "تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل".وأيضا "التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً".وكذلك "وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه"، وأخيرا "إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم".