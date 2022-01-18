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https://arabic.sputniknews.com/20220118/الكويت-أمين-عام-البرلمان-يتعرض-للإغماء-والغانم-يرفع-الجلسة-1056459798.html
الكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة
الكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد حدث مفاجئ. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T06:54+0000
2022-01-18T06:54+0000
2022-01-18T06:55+0000
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وتعرض أمين عام المجلس عادل اللوغاني للإغماء، خلال جلسة اليوم وتم نقله إلى المستشفى، حسب صحيفة النهار الكويتية.وكانت الجلسة قد افتتحت صباح اليوم بحضور خمسة وزراء، وكان من المقرر أن يتم فيها مناقشة عدد كبير من البنود، التي حضر الوزراء للإجابة عليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة 06:54 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 06:55 GMT 18.01.2022)
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد حدث مفاجئ.
وتعرض أمين عام المجلس عادل اللوغاني للإغماء، خلال جلسة اليوم وتم نقله إلى المستشفى، حسب صحيفة النهار الكويتية.
وكانت
الجلسة
قد افتتحت صباح اليوم بحضور خمسة وزراء، وكان من المقرر أن يتم فيها مناقشة عدد كبير من البنود، التي حضر الوزراء للإجابة عليها.