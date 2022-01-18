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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/بث-مباشر-مباراة-الغابون-0-x-المغرب-0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-1056501780.html
بث مباشر... مباراة الغابون 0 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية
بث مباشر... مباراة الغابون 0 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب والغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T18:32+0000
2022-01-18T18:32+0000
2022-01-18T18:34+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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بث مباشر... مباراة الغابون 0 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية
18:32 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 18.01.2022)
يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب والغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
ينتمي منتخبا المغرب والغابون إلى المجموعة الثالثة مع كل من غانا وجزر القمر.
تقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.