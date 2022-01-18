تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/بث-مباشر-مباراة-الغابون-0-x-المغرب-0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-1056501780.html
بث مباشر... مباراة الغابون 0 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية
بث مباشر... مباراة الغابون 0 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب والغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T18:32+0000
2022-01-18T18:34+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/77/1042187720_0:210:4040:2483_1920x0_80_0_0_20ab651c01b7ae970818851e0c4aeccf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/77/1042187720_224:0:3816:2694_1920x0_80_0_0_5c84374cad25aa161f83d5700da1c29a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новый онлайн для белой редактуры
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مباراة الغابون 0 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية

18:32 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 18.01.2022)
تابعنا عبر
يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب والغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
18:40 GMT 18.01.2022
تشكيل الفريقين
18:39 GMT 18.01.2022
18:37 GMT 18.01.2022
ينتمي منتخبا المغرب والغابون إلى المجموعة الثالثة مع كل من غانا وجزر القمر.
18:35 GMT 18.01.2022
تقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:32 GMTبث مباشر... مباراة الغابون 0 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية
18:26 GMTمع تجدد المواجهات... هل تشعل أحداث حي الشيخ جراح انتفاضة فلسطينية جديدة؟
18:01 GMTفلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021
17:48 GMTالفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية
17:43 GMTالصين تحث الغرب على عدم الإسراع في رفع الفائدة وتحذر من "تداعيات خطيرة"
17:33 GMTرئيس كوريا الجنوبية يبدأ غدا زيارة "تاريخية" لمصر
17:24 GMTالخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريبا
17:13 GMTأردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا
17:11 GMTالصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات
17:05 GMTمتحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية
16:59 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم الإمارات "استخباراتيا وأمنيا" ضد أي هجوم
16:56 GMTأكثر من 11 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه
16:55 GMTإعلام: تفجير مقر للجيش الوطني الليبي و"داعش" يتبنى الهجوم
16:53 GMTتفاصيل جديدة بشأن الهجوم الجوي على الإمارات باستخدام "المزيج المدمر"
16:48 GMTواشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني
16:43 GMTالمشري يناقش مع "تأسيسية الدستور" سبل الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا
16:43 GMTالمشهد في ليبيا يعود "للمربع الأول"... مسارات عدة وخلافات حول خارطة الطريق
16:29 GMTحفيد عمر الشريف يعلق على شائعة وفاته
16:25 GMTمايكروسوفت تتعاقد على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ... بـ 68.7 مليار دولار
16:14 GMTقبل المواجهة الحاسمة... ما هو تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم أفريقيا؟... فيديو