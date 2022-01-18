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https://arabic.sputniknews.com/20220118/خبير-تغذية-يحدد-شرطا-لشرب-الماء-صباحا-على-معدة-فارغة-1056458012.html
خبير تغذية يحدد شرطا لشرب الماء صباحا على معدة فارغة
خبير تغذية يحدد شرطا لشرب الماء صباحا على معدة فارغة
تعتبر عادة شرب كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة من العادات الصحية الشائعة التي يقوم بها الكثير من الأشخاص. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T04:41+0000
2022-01-18T04:43+0000
مجتمع
الماء
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وأيدت خبيرة التغذية والجهاز الهضمي، الروسية نوريا ديانوفا في مقابلة مع "سبوتنيك"، على ضرورة ممارسة هذه العادة الصباحية لما لها من فوائد صحية، لكن بشرط واحد.قائلة: "كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة هو عادة مفيدة حقا، حيث يستيقظ الجسم. لتبدأ جميع العمليات، ولتعمل المعدة بشكل واضح في الوقت المحدد، ولتحسن الحالة النفسية، بالإضافة لتحفيز حركية الأمعاء ".وأضافت قائلة: "يجب أن تكون حرارة الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الإمساك، وهو مايعاني منه حوالي 80٪ من سكان المدن. وإذا كانت هناك آلام في البطن، فيجب أن يكون الماء أكثر دفئا".وتابعت: "شرب الماء مع إضافة عصير الليمون وعصير الحمضيات على معدة فارغة سيكون له تأثير مفيد إذا لم تكن هناك مشاكل في المعدة. وفي حالة وجود أمراض في الجهاز الهضمي، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي".
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مجتمع, الماء

خبير تغذية يحدد شرطا لشرب الماء صباحا على معدة فارغة

04:41 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 04:43 GMT 18.01.2022)
© shutterstockرجيم - شرب الماء
رجيم - شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© shutterstock
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تعتبر عادة شرب كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة من العادات الصحية الشائعة التي يقوم بها الكثير من الأشخاص.
وأيدت خبيرة التغذية والجهاز الهضمي، الروسية نوريا ديانوفا في مقابلة مع "سبوتنيك"، على ضرورة ممارسة هذه العادة الصباحية لما لها من فوائد صحية، لكن بشرط واحد.
قائلة: "كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة هو عادة مفيدة حقا، حيث يستيقظ الجسم. لتبدأ جميع العمليات، ولتعمل المعدة بشكل واضح في الوقت المحدد، ولتحسن الحالة النفسية، بالإضافة لتحفيز حركية الأمعاء ".
إلى أن الأخصائية حددت شرطا لشرب الماء، على أن يكون بدرجة حرارة معينة.
وأضافت قائلة: "يجب أن تكون حرارة الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الإمساك، وهو مايعاني منه حوالي 80٪ من سكان المدن. وإذا كانت هناك آلام في البطن، فيجب أن يكون الماء أكثر دفئا".
وتابعت: "شرب الماء مع إضافة عصير الليمون وعصير الحمضيات على معدة فارغة سيكون له تأثير مفيد إذا لم تكن هناك مشاكل في المعدة. وفي حالة وجود أمراض في الجهاز الهضمي، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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