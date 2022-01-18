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كيف يؤثر يوم واحد في الأسبوع بدون لحم على الصحة
كيف يؤثر يوم واحد في الأسبوع بدون لحم على الصحة
أخبرت خبيرة التغذية الروسية آنا ميليخينا كيف يؤثر يومًا واحدًا في الأسبوع بدون لحم على الصحة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T09:23+0000
2022-01-18T09:23+0000
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وفقًا للخبيرة، توصي العديد من الجمعيات الغذائية بإدخال عادة التخلي عن اللحوم ليوم واحد. ويرجع ذلك إلى الإفراط في تناول الدهون الصلبة، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.بالإضافة إلى ذلك، يعاني معظم الناس من نقص في الألياف الغذائية.توضح الخبيرة أن "التخلي عن اللحوم ليوم واحد يؤدي إلى زيادة كمية الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك"، وفقا لموقع ميديك فوروم.في الوقت نفسه، تعد الخضروات بمثابة موردات للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن للجسم، وبعضها (البروكلي، والملفوف، والخضروات الورقية) مصدر نباتي جيد للكالسيوم.بدورها، ستعمل الحبوب الكاملة غير المصنعة على تحسين وظيفة الأمعاء، وستصبح الأسماك مصدرًا للبروتين مع الدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين حالة القلب والأوعية الدموية، وستضمن البقوليات تناول البروتين النباتي والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس .
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مجتمع

كيف يؤثر يوم واحد في الأسبوع بدون لحم على الصحة

09:23 GMT 18.01.2022
© AP Photo / Sara Moultonالطحينة
الطحينة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Sara Moulton
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أخبرت خبيرة التغذية الروسية آنا ميليخينا كيف يؤثر يومًا واحدًا في الأسبوع بدون لحم على الصحة.
وفقًا للخبيرة، توصي العديد من الجمعيات الغذائية بإدخال عادة التخلي عن اللحوم ليوم واحد. ويرجع ذلك إلى الإفراط في تناول الدهون الصلبة، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني معظم الناس من نقص في الألياف الغذائية.
توضح الخبيرة أن "التخلي عن اللحوم ليوم واحد يؤدي إلى زيادة كمية الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك"، وفقا لموقع ميديك فوروم.
في الوقت نفسه، تعد الخضروات بمثابة موردات للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن للجسم، وبعضها (البروكلي، والملفوف، والخضروات الورقية) مصدر نباتي جيد للكالسيوم.
بدورها، ستعمل الحبوب الكاملة غير المصنعة على تحسين وظيفة الأمعاء، وستصبح الأسماك مصدرًا للبروتين مع الدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين حالة القلب والأوعية الدموية، وستضمن البقوليات تناول البروتين النباتي والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس .
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