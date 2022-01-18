https://arabic.sputniknews.com/20220118/هل-التفاح-آمن-لمرضى-السكري؟-تعرف-على-الفوائد-والتأثيرات-من-خبير-1056483215.html

هل التفاح آمن لمرضى السكري؟ تعرف على الفوائد والتأثيرات من خبير

هل التفاح آمن لمرضى السكري؟ تعرف على الفوائد والتأثيرات من خبير

يعتبر داء السكري مرض العصر، وهو حالة تتأثر فيها مستويات السكر لديك وعادة ما ترتفع. من أجل السيطرة وإبطال زيادة مستويات الجلوكوز في الدم، يتم أخذ الأنسولين، ومع... 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T12:05+0000

2022-01-18T12:05+0000

2022-01-18T12:05+0000

أمراض القلب والسكري والضغط

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يقول الكثيرون إن التفاح من أكثر الفواكه صحة على مستويات السكر في الدم، لذلك كان من المهم التحقق فيما إن كانت هذه الفاكهة اللذيذة يمكن أن تساعد بالفعل في خفض مستويات السكر في الدم ومن ثم السيطرة على مرض السكري.تقول خبيرة التغذية الدكتورة العلاجية الدكتورة شيلبا سينغ من مستشفى فاطمة في لكناو بالهند إن التفاح يحتوي على الكربوهيدرات التي لها تأثير متنوع على جسمك مقارنة بالأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات، بحسب موقع onlymyhealth.وتؤكد أن التفاح لا يحتوي على السكر المكرر والمعالج الموجود عادة في الأطعمة الكربوهيدراتية الأخرى، بل يؤثر على نسبة السكر في الدم في الجسم بطريقة تكون نتيجتها إيجابية.يحتوي التفاح بحسب خبيرة التغذية على مضادات الأكسدة وفيتامين C والألياف المفيدة لمرضى السكر ويوفر تحكما أفضل في الجسم.ومع ذلك، توصي بعدم تقشير التفاح قبل إعطائه لمرضى السكر لأنه يؤثر على مؤشر نسبة السكر في الدم.وتضيف سينغ: "أظهرت الدراسات إلى حد كبير تأثيرا إيجابيا للتفاح على مرض السكري، ويعتبر من الأغذية الآمنة لتنظيم مستويات الأنسولين والجلوكوز في الجسم".فوائد التفاح لمرض السكري:1.يعطي شعورا بالشبعإن تناول تفاحة يوميا يساعد بالتأكيد على تنظيم عدد السعرات الحرارية. إنه ذو قيمة غذائية عالية وتحتوي التفاحة الواحدة على حوالي 100 سعرة حرارية وهو ما يكفي لمريض السكر كوجبات خفيفة في المساء أو في الصباح.كما أن التفاح يعطي الشعور بالامتلاء مما يساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية طوال اليوم.يحتوي التفاح على العديد من مضادات الأكسدة والألياف وفيتامين C وهو مفيد أيضا للبشرة.2. له تأثير معتدل على مستوى السكر في الدميحتوي التفاح على سكر موجود في شكل سكر الفواكه. كونه سكر طبيعي ليس له تأثير كبير على مستويات السكر في الدم في الجسم. يساعد الفركتوز على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في مجرى الدم مما يفيد في تنظيم مستويات سكر الدم في الجسم.3.قد يقلل التفاح من مقاومة الأنسولينيظهر التفاح أيضا تأثيرا إيجابيا على أنواع مختلفة من مرض السكري. تتأثر جميع أنواع مرض السكري الثلاثة بمستويات الأنسولين، وهو ما يساعد التفاح على تقليله.تساعد مادة البوليفينول الموجودة في التفاح الخلايا أيضا على امتصاص السكر وتحفيز استجابة البنكرياس. هذا يساعد في إفراز الأنسولين الضروري.4. يمنع مخاطر ومضاعفات السكريهناك الكثير من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري والتي قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات.قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري والسيطرة على أمراض القلب والأوعية الدموية التي قد تنشأ بسبب هذه الحالة.من الضروري خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الحصول على التفاح الذي يمكن أن يساعد في السيطرة على التفاعلات الكيميائية الضارة التي تحدث في الجسم.تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح أيضا في الوقاية من الإصابة بأمراض وحالات مزمنة. ثلاثة من مضادات الأكسدة الأكثر فائدة في هذه العملية هي: الفلوريزين - يساعد في امتصاص السكر في الجسم ويخفض نسبة السكر في الدم. وحمض الكلوروجينيك الذي يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم. والكيرسيتين، الذي يبطئ هضم الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع مستويات السكر.هل يجب على مرضى السكري تناول التفاح؟وفقا لأخصائية التغذية، يعتبر التفاح خيارا جيدا جدا لمرضى السكري.من الضروري لمرضى السكري تناول تفاحة واحدة كل يوم في نظامهم الغذائي يمكن أن تساعدهم في الحفاظ على مستويات الأنسولين والسكر في الدم تحت السيطرة.ليس هذا فحسب، بل يمكن أن يمنعهم التفاح أيضا من الوقوع في اضطراب معقد متعلق بالقلب والبنكرياس قد يشكل تهديدا لصحتهم.يحتوي التفاح على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف التي تجعله بمثابة إضافة قوية للحصول عليه أثناء مرض السكري.

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أمراض القلب والسكري والضغط