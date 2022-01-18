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الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي
الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي
دعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى "عقد جلسة طارئة لبحث هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية على أبوظبي أمس"، داعية المجلس إلى "إدانة تلك... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T19:15+0000
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وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة فقد "قدمت الإمارات العربية المتحدة، رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي، والتي وقعت يوم أمس 17 يناير/ كانون الثاني".وأضافت البعثة "تدين الرسالة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
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الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي

19:15 GMT 18.01.2022
© flickr.com / Picasaعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© flickr.com / Picasa
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دعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى "عقد جلسة طارئة لبحث هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية على أبوظبي أمس"، داعية المجلس إلى "إدانة تلك الهجمات بشكل قاطع".
وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة فقد "قدمت الإمارات العربية المتحدة، رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي، والتي وقعت يوم أمس 17 يناير/ كانون الثاني".

وأضافت البعثة "تدين الرسالة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
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