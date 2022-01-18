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بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات
بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات
ستوسع المملكة المتحدة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتشمل الأسلحة المضادة للدبابات. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T10:34+0000
2022-01-18T10:34+0000
رصد عسكري
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قال وزير الدفاع بن والاس في مجلس العموم: "قررنا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية خفيفة ومضادة للدبابات. إن عددًا قليلاً من الموظفين البريطانيين سيدربون الجنود ثم يعودون إلى المملكة المتحدة".ستتم عمليات التسليم في إطار خطة التعاون العسكري بين لندن وكييف "أوربيتال". تعمل الخطة منذ عام 2015. درب الجيش البريطاني زملاء أوكرانيين ودرب أكثر من 22000 شخص حتى عام 2019. ثم تم استكمال أوربيتال بمكون بحري. قال والاس إن أوكرانيا فقدت جزءًا كبيرًا من أسطولها وإنجلترا تساعد في ترميمه. واتفقت وزارته مع كييف على توريد سفينتين مضادتين للألغام والبناء المشترك لثماني سفن جديدة بأسلحة حديثة. الآن تمت إضافة أسلحة برية إليها.
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رصد عسكري

بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات

10:34 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Stringer
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ستوسع المملكة المتحدة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتشمل الأسلحة المضادة للدبابات.
قال وزير الدفاع بن والاس في مجلس العموم: "قررنا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية خفيفة ومضادة للدبابات. إن عددًا قليلاً من الموظفين البريطانيين سيدربون الجنود ثم يعودون إلى المملكة المتحدة".
ستتم عمليات التسليم في إطار خطة التعاون العسكري بين لندن وكييف "أوربيتال". تعمل الخطة منذ عام 2015. درب الجيش البريطاني زملاء أوكرانيين ودرب أكثر من 22000 شخص حتى عام 2019. ثم تم استكمال أوربيتال بمكون بحري. قال والاس إن أوكرانيا فقدت جزءًا كبيرًا من أسطولها وإنجلترا تساعد في ترميمه. واتفقت وزارته مع كييف على توريد سفينتين مضادتين للألغام والبناء المشترك لثماني سفن جديدة بأسلحة حديثة. الآن تمت إضافة أسلحة برية إليها.
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