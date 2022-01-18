بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات

قال وزير الدفاع بن والاس في مجلس العموم: "قررنا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية خفيفة ومضادة للدبابات. إن عددًا قليلاً من الموظفين البريطانيين سيدربون الجنود ثم يعودون إلى المملكة المتحدة".ستتم عمليات التسليم في إطار خطة التعاون العسكري بين لندن وكييف "أوربيتال". تعمل الخطة منذ عام 2015. درب الجيش البريطاني زملاء أوكرانيين ودرب أكثر من 22000 شخص حتى عام 2019. ثم تم استكمال أوربيتال بمكون بحري. قال والاس إن أوكرانيا فقدت جزءًا كبيرًا من أسطولها وإنجلترا تساعد في ترميمه. واتفقت وزارته مع كييف على توريد سفينتين مضادتين للألغام والبناء المشترك لثماني سفن جديدة بأسلحة حديثة. الآن تمت إضافة أسلحة برية إليها.
ستوسع المملكة المتحدة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتشمل الأسلحة المضادة للدبابات.
قال وزير الدفاع بن والاس في مجلس العموم: "قررنا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية خفيفة ومضادة للدبابات. إن عددًا قليلاً من الموظفين البريطانيين سيدربون الجنود ثم يعودون إلى المملكة المتحدة".
ستتم عمليات التسليم في إطار خطة التعاون العسكري بين لندن وكييف "أوربيتال". تعمل الخطة منذ عام 2015. درب الجيش البريطاني زملاء أوكرانيين ودرب أكثر من 22000 شخص حتى عام 2019. ثم تم استكمال أوربيتال بمكون بحري. قال والاس إن أوكرانيا فقدت جزءًا كبيرًا من أسطولها وإنجلترا تساعد في ترميمه. واتفقت وزارته مع كييف على توريد سفينتين مضادتين للألغام والبناء المشترك لثماني سفن جديدة بأسلحة حديثة. الآن تمت إضافة أسلحة برية إليها.