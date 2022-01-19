تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/أردوغان-يحث-الأتراك-على-تحويل-مدخراتهم-بالقطع-الأجنبي-إلى-الليرة-1056706538.html
أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة
أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين والشركات التركية، اليوم الأربعاء، على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية، بينما تسعى أنقرة لتعزيز... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T17:57+0000
2022-01-19T17:57+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:341:2883:1963_1920x0_80_0_0_49744ed1e5c64b3ffe7d198ec778059e.jpg
وقال أردوغان، متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.وقال وزير المالية المعين حديثا في تركيا، إن "الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة المحلية لم يكن متوقعا، لكن هذه المشكلة "عولجت" والحكومة تركز على التضخم الآن".بعدما أدى التراجع الحاد لقيمة الليرة إلى أسرع تضخم في ما يقرب من عقدين من الزمن، وضع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي أجندة تسلط الضوء على الأسعار وتزيل بعض الضغط السياسي عن البنك المركزي.وقال النبطي في مقابلة، في وقت سابق، مع وكالة "بلومبيرغ"، إن نمو أسعار المستهلك (التضخم) لن يتسارع بعد هذا الشهر، وسيظل ثابتا إلى حد كبير حتى يؤدي التحسن الموسمي في تكلفة الغذاء إلى تباطؤ عام في الصيف.وعندما سئل عن اتجاه سياسة البنك المركزي على المدى القريب، قال النبطي: "إننا بحاجة إلى الانتظار ونرى ما سيحدث في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، ومارس/آذار".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/فطر-قاتل-يقفز-من-الخيال-العلمي-إلى-الواقع-ويحول-الحشرات-إلى-زومبيفيديو-1056212532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c479f7700d14d3322f68bb8229704187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة

17:57 GMT 19.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين والشركات التركية، اليوم الأربعاء، على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية، بينما تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على العملة المحلية.
وقال أردوغان، متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.
صورة بعنوان فطر شجر مغطى بالندى، للمصور إيغور أوليتين، الفائز في فئة صورة متحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
فطر قاتل يقفز من الخيال العلمي إلى الواقع ويحول الحشرات إلى "زومبي"...فيديو
14 يناير, 20:05 GMT
وقال وزير المالية المعين حديثا في تركيا، إن "الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة المحلية لم يكن متوقعا، لكن هذه المشكلة "عولجت" والحكومة تركز على التضخم الآن".
بعدما أدى التراجع الحاد لقيمة الليرة إلى أسرع تضخم في ما يقرب من عقدين من الزمن، وضع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي أجندة تسلط الضوء على الأسعار وتزيل بعض الضغط السياسي عن البنك المركزي.
وقال النبطي في مقابلة، في وقت سابق، مع وكالة "بلومبيرغ"، إن نمو أسعار المستهلك (التضخم) لن يتسارع بعد هذا الشهر، وسيظل ثابتا إلى حد كبير حتى يؤدي التحسن الموسمي في تكلفة الغذاء إلى تباطؤ عام في الصيف.
وعندما سئل عن اتجاه سياسة البنك المركزي على المدى القريب، قال النبطي: "إننا بحاجة إلى الانتظار ونرى ما سيحدث في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، ومارس/آذار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:30 GMTبث مباشر لمباراة مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية
18:21 GMTالإمارات تدعو واشنطن لإعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
18:17 GMTهل تتجاوز الحرب اليمنية "الخطوط الحمراء" قبل دخولها العام الثامن؟
18:00 GMTالكرملين ينفي تلقي موسكو عرضا لعقد قمة "روسية - أوكرانية" في مدينة القدس
17:57 GMTأردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة
17:50 GMTماذا أخرج سفير إسرائيل في الأمم المتحدة من جيبه خلال اجتماع مجلس الأمن
17:17 GMTتمرين سهل يمكن أن يحسن نشاط الدماغ
17:08 GMTفرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎
17:05 GMTتونس... أمني يقتحم مركز التوليد في العاصمة ويعتدي على موظفين
17:04 GMTهجمات أبو ظبي الدامية... كيف ستنتقم الإمارات وهل تتأثر إيران بالعواقب المحتملة
17:04 GMTسوريا... إصابة 12 عنصر حفظ نظام إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم
17:02 GMTمشاهد مروعة... هل هذه فيديوهات الهجوم الدامي الذي استهدف الإمارات؟
16:57 GMTالكرملين يرد على طلب الحزب الشيوعي الروسي حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
16:54 GMT"تراث الأجداد"... امرأة مصرية تحلم بإحياء اللغة الهيروغليفية
16:46 GMTمصدر روسي لـ"سبوتنيك": دوريات وطائرات مسيرة لحماية مرفأ اللاذقية من هجمات إرهابية محتملة
16:37 GMTهل تقيد المنشآت الأولمبية في بكين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟
16:37 GMTمحافظ الرقة: أبناء القبائل العربية يتوافدون نحو التسويات رغم تضييق الجيش الأمريكي
16:29 GMTأردوغان: صنعنا الطائرات المسيرة رغم أنف المستخفين بقدراتنا
16:26 GMTحقيقة تصريحات وزير الدفاع المصري بشأن إغلاق الطرق شمالي السودان
15:59 GMTمعلومات عن القوات البرية المصرية والسعودية المشاركة في تدريبات "تبوك - 5"