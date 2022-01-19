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https://arabic.sputniknews.com/20220119/أردوغان-يحث-الأتراك-على-تحويل-مدخراتهم-بالقطع-الأجنبي-إلى-الليرة-1056706538.html
أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة
أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين والشركات التركية، اليوم الأربعاء، على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية، بينما تسعى أنقرة لتعزيز... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T17:57+0000
2022-01-19T17:57+0000
2022-01-19T17:57+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان، متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.وقال وزير المالية المعين حديثا في تركيا، إن "الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة المحلية لم يكن متوقعا، لكن هذه المشكلة "عولجت" والحكومة تركز على التضخم الآن".بعدما أدى التراجع الحاد لقيمة الليرة إلى أسرع تضخم في ما يقرب من عقدين من الزمن، وضع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي أجندة تسلط الضوء على الأسعار وتزيل بعض الضغط السياسي عن البنك المركزي.وقال النبطي في مقابلة، في وقت سابق، مع وكالة "بلومبيرغ"، إن نمو أسعار المستهلك (التضخم) لن يتسارع بعد هذا الشهر، وسيظل ثابتا إلى حد كبير حتى يؤدي التحسن الموسمي في تكلفة الغذاء إلى تباطؤ عام في الصيف.وعندما سئل عن اتجاه سياسة البنك المركزي على المدى القريب، قال النبطي: "إننا بحاجة إلى الانتظار ونرى ما سيحدث في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، ومارس/آذار".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/فطر-قاتل-يقفز-من-الخيال-العلمي-إلى-الواقع-ويحول-الحشرات-إلى-زومبيفيديو-1056212532.html
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أخبار تركيا اليوم
أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين والشركات التركية، اليوم الأربعاء، على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية، بينما تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على العملة المحلية.
وقال أردوغان، متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.
و
قال وزير المالية
المعين حديثا في تركيا، إن "الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة المحلية لم يكن متوقعا، لكن هذه المشكلة "عولجت" والحكومة تركز على التضخم الآن".
بعدما أدى التراجع الحاد لقيمة الليرة إلى أسرع تضخم في ما يقرب من عقدين من الزمن، وضع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي أجندة تسلط الضوء على الأسعار وتزيل بعض الضغط السياسي عن البنك المركزي.
وقال النبطي في مقابلة، في وقت سابق، مع وكالة "بلومبيرغ"، إن نمو أسعار المستهلك (التضخم) لن يتسارع بعد هذا الشهر، وسيظل ثابتا إلى حد كبير حتى يؤدي التحسن الموسمي في تكلفة الغذاء إلى تباطؤ عام في الصيف.
وعندما سئل عن اتجاه سياسة البنك المركزي على المدى القريب، قال النبطي: "إننا بحاجة إلى الانتظار ونرى ما سيحدث في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، ومارس/آذار".