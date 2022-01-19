الخارجية الروسية تؤكد مشاركة عصابات إرهابية دولية في تأجيج الأوضاع بكازاخستان

موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": "بحسب وكالات إنفاذ القانون الكازاخستانية، كان من بين المهاجمين أشخاص من أصول أجنبية، بالإضافة إلى مقاتلين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية و "بؤر ساخنة". وبالتالي، فإننا نتحدث عن اعتداء عصابات إرهابية دولية خضعت لتدريب في الخارج ".وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.هذا وتُستكمل اليوم عملية سحب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان، والتي دخلت بطلب من القيادة الكازاخستانية.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن أجانب ومسلحين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية وفي "بؤر ساخنة"، شاركوا في الاعتداءات التي وقعت بكازاخستان في أوائل يناير.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": "بحسب وكالات إنفاذ القانون الكازاخستانية، كان من بين المهاجمين أشخاص من أصول أجنبية، بالإضافة إلى مقاتلين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية و "بؤر ساخنة". وبالتالي، فإننا نتحدث عن اعتداء عصابات إرهابية دولية خضعت لتدريب في الخارج ".
وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.
هذا وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
هذا وتُستكمل اليوم عملية سحب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان، والتي دخلت بطلب من القيادة الكازاخستانية.