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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/الخارجية-الروسية-تؤكد-مشاركة-عصابات-إرهابية-دولية-في-تأجيج-الأوضاع-بكازاخستان-1056524035.html
الخارجية الروسية تؤكد مشاركة عصابات إرهابية دولية في تأجيج الأوضاع بكازاخستان
الخارجية الروسية تؤكد مشاركة عصابات إرهابية دولية في تأجيج الأوضاع بكازاخستان
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن أجانب ومسلحين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية وفي "بؤر ساخنة"، شاركوا في الاعتداءات التي وقعت بكازاخستان في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T08:58+0000
2022-01-19T08:58+0000
أحداث كازاخستان
أخبار روسيا
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": "بحسب وكالات إنفاذ القانون الكازاخستانية، كان من بين المهاجمين أشخاص من أصول أجنبية، بالإضافة إلى مقاتلين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية و "بؤر ساخنة". وبالتالي، فإننا نتحدث عن اعتداء عصابات إرهابية دولية خضعت لتدريب في الخارج ".وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.هذا وتُستكمل اليوم عملية سحب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان، والتي دخلت بطلب من القيادة الكازاخستانية.
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أخبار روسيا, كازاخستان

الخارجية الروسية تؤكد مشاركة عصابات إرهابية دولية في تأجيج الأوضاع بكازاخستان

08:58 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح.
عناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن أجانب ومسلحين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية وفي "بؤر ساخنة"، شاركوا في الاعتداءات التي وقعت بكازاخستان في أوائل يناير.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": "بحسب وكالات إنفاذ القانون الكازاخستانية، كان من بين المهاجمين أشخاص من أصول أجنبية، بالإضافة إلى مقاتلين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية و "بؤر ساخنة". وبالتالي، فإننا نتحدث عن اعتداء عصابات إرهابية دولية خضعت لتدريب في الخارج ".
وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.

هذا وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".

هذا وتُستكمل اليوم عملية سحب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان، والتي دخلت بطلب من القيادة الكازاخستانية.
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