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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-7-من-عناصر-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1056613597.html
الدفاع التركية تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا
الدفاع التركية تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا
صرحت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تحييد 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) شمالي سوريا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:46+0000
2022-01-19T10:46+0000
أخبار تركيا اليوم
عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
تصاعد التوتر العسكري في شمال سوريا
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وأعلنت الوزارة في بيان نشرته، وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، وأطلقوا النار تجاهها".وأشارت "الأناضول" إلى أن القوات التركية تمكنت من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في 9 أكتوبر/ تشرين أول 2019، بمشاركة ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" أو "الجيش الوطني السوري"، شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب الإعلان وقتها.وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.
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أخبار تركيا اليوم, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, تصاعد التوتر العسكري في شمال سوريا

الدفاع التركية تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا

10:46 GMT 19.01.2022
© REUTERS / STRINGERالقوافل العسكرية التركية تتجه إلى الحدود السورية التركية، بعد الإعلان عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا، الصورة بتاريخ 9 أكتوبر 2019
القوافل العسكرية التركية تتجه إلى الحدود السورية التركية، بعد الإعلان عن بدء عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا، الصورة بتاريخ 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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صرحت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تحييد 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) شمالي سوريا.
وأعلنت الوزارة في بيان نشرته، وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، وأطلقوا النار تجاهها".
وأضافت أن "القوات التركية تواصل تأمين أجواء الأمن والسلام في منطقة نبع السلام".
وأشارت "الأناضول" إلى أن القوات التركية تمكنت من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في 9 أكتوبر/ تشرين أول 2019، بمشاركة ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" أو "الجيش الوطني السوري"، شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب الإعلان وقتها.
وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.
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