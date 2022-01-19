الدفاع التركية تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته، وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، وأطلقوا النار تجاهها".وأشارت "الأناضول" إلى أن القوات التركية تمكنت من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في 9 أكتوبر/ تشرين أول 2019، بمشاركة ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" أو "الجيش الوطني السوري"، شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب الإعلان وقتها.وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.
صرحت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تحييد 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) شمالي سوريا.
وأعلنت الوزارة في بيان نشرته، وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، وأطلقوا النار تجاهها".
وأضافت أن "القوات التركية تواصل تأمين أجواء الأمن والسلام في منطقة نبع السلام".
وأشارت "الأناضول" إلى أن القوات التركية تمكنت من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في 9 أكتوبر/ تشرين أول 2019، بمشاركة ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" أو "الجيش الوطني السوري"، شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب الإعلان وقتها.
وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.