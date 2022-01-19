بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات

وأضاف هيبي، في حديث لإذاعة "LBC"، إن "الأوكرانيين على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي بلادهم".وكان وزير الدفاع البريطاني، بن وولاس، قد صرح في وقت سابق بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات من أجل "الدفاع عن النفس".ويأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
وكان وزير الدفاع البريطاني، بن وولاس، قد صرح في وقت سابق بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات من أجل "الدفاع عن النفس". ويأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.