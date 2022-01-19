https://arabic.sputniknews.com/20220119/بريطانيا-تعلن-تزويد-أوكرانيا-بآلاف-الصواريخ-الخفيفة-المضادة-للدبابات-1056617958.html

بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات

بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات

قال نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده قامت بتوريد آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف هيبي، في حديث لإذاعة "LBC"، إن "الأوكرانيين على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي بلادهم".وكان وزير الدفاع البريطاني، بن وولاس، قد صرح في وقت سابق بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات من أجل "الدفاع عن النفس".ويأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/بلينكن-يصل-إلى-أوكرانيا-لتأكيد-دعم-واشنطن-لها-ضد-روسيا-1056509870.html

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