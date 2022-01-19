تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة الإغلاق
https://arabic.sputniknews.com/20220119/بريطانيا-تعلن-تزويد-أوكرانيا-بآلاف-الصواريخ-الخفيفة-المضادة-للدبابات-1056617958.html
بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات
بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات
قال نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده قامت بتوريد آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:00+0000
2022-01-19T12:00+0000
رصد عسكري
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/09/1013450968_0:190:3500:2159_1920x0_80_0_0_543fcc5f1d86e155c59baf667a2f9ac9.jpg
وأضاف هيبي، في حديث لإذاعة "LBC"، إن "الأوكرانيين على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي بلادهم".وكان وزير الدفاع البريطاني، بن وولاس، قد صرح في وقت سابق بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات من أجل "الدفاع عن النفس".ويأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/بلينكن-يصل-إلى-أوكرانيا-لتأكيد-دعم-واشنطن-لها-ضد-روسيا-1056509870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/09/1013450968_184:0:3317:2350_1920x0_80_0_0_87ca2d7cfdf67ca8d71148521530a089.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات

12:00 GMT 19.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanichدبابات الجيش الأوكراني
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
تابعنا عبر
قال نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده قامت بتوريد آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.
وأضاف هيبي، في حديث لإذاعة "LBC"، إن "الأوكرانيين على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي بلادهم".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يغادر الدوحة متوجها إلى أفغانستان، قطر 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
بلينكن يصل إلى أوكرانيا لتأكيد دعم واشنطن لها ضد روسيا
06:27 GMT
وكان وزير الدفاع البريطاني، بن وولاس، قد صرح في وقت سابق بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات من أجل "الدفاع عن النفس".
ويأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:21 GMTتقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي
12:20 GMTهل تعتزم القوات العراقية إخراج حزب العمال الكردستاني بالقوة؟
12:19 GMTتشبه الطبق الطائر... سماء أمريكا تشهد اختبار طائرة مسيرة بديعة (فيديو)
12:16 GMTوزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
12:15 GMTالحكومة المصرية توافق على إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية
12:14 GMTجونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة الإغلاق
12:13 GMTموجة تضامن واسعة مع مواطن لبناني استعاد وديعته بالقوة
12:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة في كازاخستان
12:09 GMTمقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان
12:07 GMTماكرون يدعو الأوروبيين للحوار مع روسيا ويبين دفعه بهذا الاتجاه منذ سنوات
12:06 GMTوزير خارجية إسرائيل يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي"
12:05 GMTتوكايف: يجب تعزيز الاستخبارات العسكرية في كازاخستان لتوفير المعلومات عن التهديدات في الوقت المناسب
12:00 GMTبريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات
11:48 GMTلماذا لا تلجأ الحكومات إلى "التسعير الجبري" للتخفيف من تضخم الأسعار عن مواطنيها؟
11:44 GMTأول حكمة في أمم أفريقيا تكتشف فقدانها البطاقة الصفراء خلال المباراة... فيديو
11:41 GMTإضراب أساتذة التعليم الرسمي والخاص في لبنان احتجاجا على الواقع التربوي
11:39 GMTمصر... الموازنة العامة حققت فائضا يفوق 3 مليارات جنيه بين يوليو وديسمبر
11:34 GMTأضخم أسطولين في العالم يجريان مناورات بحرية في الخليج... ما هي قدراتهما؟
11:30 GMTوكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا
11:28 GMTميركل ترفض وظيفة في الأمم المتحدة