https://arabic.sputniknews.com/20220119/بلينكن-لن-نقدم-للجانب-الروسي-ردا-خطيا-حول-مقترحات-الضمانات-الأمنية-خلال-لقاء-لافروف-في-جنيف-1056702675.html

بلينكن: لن نقدم للجانب الروسي ردا خطيا حول مقترحات الضمانات الأمنية خلال لقاء لافروف في جنيف

بلينكن: لن نقدم للجانب الروسي ردا خطيا حول مقترحات الضمانات الأمنية خلال لقاء لافروف في جنيف

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تقدم ردا مكتوبا على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، وذلك خلال لقائه المرتقب،... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T15:44+0000

2022-01-19T15:44+0000

2022-01-19T15:44+0000

روسيا

العالم

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "لن أقدم ورقة لوزير الخارجية الروسي. علينا أن نرى موقعنا، وما إذا كان هناك فرص للمسار الدبلوماسي والحوار، والذي مرة أخرى أقول إنه خيارنا المفضل".وجدد وزير الخارجية الأمريكي قوله إن بعض مطالب روسيا خلال مقترحاتها ليست منطقية، وخصوصا المتعلقة بعدم ضم دول ما لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وتابع: "سنطلع الجانب الأوكراني على نتائج الاجتماع في جنيف وسنناقش الخطوات المقبلة".وأوضح بلينكن أيضا أن "الولايات المتحدة لن تدخر جهدا في سبيل الوصول لحل للأزمة سليما عبر المسار الدبلوماسي".من جانبه أوضح كوليبا أن بلاده تتوقع من واشنطن والشركاء الأوروبيين النجاح في فرض عقوبات على روسيا، حال تطلب الأمر.

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