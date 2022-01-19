https://arabic.sputniknews.com/20220119/تأجيل-تشغيل-شبكات-الـجيل-الخامس-في-أمريكا-بعد-تحذير-من-تأثيرها-على-هبوط-الطائرات-1056531556.html

تأجيل تشغيل شبكات الـجيل الخامس في أمريكا بعد تحذير من تأثيرها على هبوط الطائرات

تأجيل تشغيل شبكات الـجيل الخامس في أمريكا بعد تحذير من تأثيرها على هبوط الطائرات

أعلنت شركتا "آيه تي أند تي" و"فرايزون" إرجاء تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية لشبكات 5G قرب مطارات كبيرة لتجنب أي اضطراب في رحلات الطيران الأمريكية. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T09:03+0000

2022-01-19T09:03+0000

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ونقلت "رويترز"، عن مصادر مطلعة، قولهم إن فرايزون لن تقوم مؤقتا بتشغيل نحو 500 برج اتصالات قرب المطارات، وهو ما يقل عن 10 في المئة من التشغيل المزمع.وأضافت المصادر أن شركات الطيران والإدارة الأمريكية تعكف على التوصل إلى حل دائم لهذه المعضلة، فيما لم تذكر تفاصيل الاتفاق التي تشمل مدة الإرجاء.يأتي ذلك بعدما سارعت شركات طيران عالمية إلى تعديل أو إلغاء رحلات إلى الولايات المتحدة قبيل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس، اليوم الأربعاء، التي أثارت مخاوف مرتبطة بالسلامة.وكانت إدارة الطيران الأمريكية قد نشرت قائمة محدثة، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، في المطارات التي يمكن للطائرات استخدامها.وتقدر شركات الطيران 1000 حالة تعطل في الرحلة يوميا بسبب التداخل المحتمل مع أجهزة قياس الارتفاع بالرادار التي يستخدمها الطيارون للهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة.وبدوره، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، قائلا إنه "سيتجنب أي اضطرابات محتملة في سفر الركاب وعمليات الشحن وتعافينا الاقتصادي، ويتيح في الوقت نفسه نشر أكثر من 90 في المئة من أبراج الاتصالات اللاسلكية كما كان مقررا".

https://arabic.sputniknews.com/20200510/مخاوف-بالجيش-الأمريكي-من-تداخل-بين-شبكة-5G-ونظام-GPS-1045397398.html

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