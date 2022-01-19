تركي آل الشيخ يشيد بإعلامي روسي... صورة

ونشر آل الشيخ تغريدة بصفحته الخاصة على "تويتر" أشاد بها بالرشد وببرنامجه الذي يعرض على قناة "آر تي".وقال آل الشيخ: "أكثر مذيع أتابع برامجه في أوقات فراغي خصوصاً قبل النوم... مواضيعه جذابه ومثيره".يذكر أن خالد الرشد من مواليد روسيا عام 1979، وقد تخرج من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية سنة 2002 وحصل على شهادة ماجستير بامتياز سنة 2004. يقدم خالد برنامج "رحلة في الذاكرة" على قناة "RT" الروسية.
يذكر أن خالد الرشد من مواليد روسيا عام 1979، وقد تخرج من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية سنة 2002 وحصل على شهادة ماجستير بامتياز سنة 2004. يقدم خالد برنامج "رحلة في الذاكرة" على قناة "RT" الروسية.