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تونس... أمني يقتحم مركز التوليد في العاصمة ويعتدي على موظفين
تونس... أمني يقتحم مركز التوليد في العاصمة ويعتدي على موظفين
اقتحم أحد عناصر الأمن التونسي مركز توليد وطب أطفال رضع في العاصمة تونس وتعدى بالضرب على موظفين في المركز. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T17:05+0000
2022-01-19T17:05+0000
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن أحد موظفي الصحة أن "أحد الأمنيين اقتحم منذ قليل مركز التوليد وطب الرضع بتونس وانهال على الأعوان الموجودين هناك بالضرب واللطم مخلفا لأحدهم إصاباة على مستوى عينه".وأضاف الموظف أن اعتداء العنصر الأمني وقع بحضور رئيس مركز التوليد، فيما لم يذكر الأسباب التي تقف وراء هذا التصرف.وفي وقت سابق، أدان حزب الدستوري الحر التونسي ما قال إنه إصرار الرئيس قيس سعيد على إدارة البلاد على "منهاج دولة الخلافة" ومعاملة المواطنين "كرعايا"، جاء ذلك في بيان للحزب الذي ترأسه عبير موسي، نشره اليوم الأربعاء على حسابه في "فيسبوك".وقال الحزب إن موقفه هذا يأتي في ظل متابعة قرارات وتعديلات تشمل مجالات حيوية "بإرادة منفرة من رئيس سلطة تصريف الأعمال ودون أي شفافية أو شرح للأسباب أو مصادقة من أي هيكل منتخب".
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العالم العربي

تونس... أمني يقتحم مركز التوليد في العاصمة ويعتدي على موظفين

17:05 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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اقتحم أحد عناصر الأمن التونسي مركز توليد وطب أطفال رضع في العاصمة تونس وتعدى بالضرب على موظفين في المركز.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن أحد موظفي الصحة أن "أحد الأمنيين اقتحم منذ قليل مركز التوليد وطب الرضع بتونس وانهال على الأعوان الموجودين هناك بالضرب واللطم مخلفا لأحدهم إصاباة على مستوى عينه".
وأضاف الموظف أن اعتداء العنصر الأمني وقع بحضور رئيس مركز التوليد، فيما لم يذكر الأسباب التي تقف وراء هذا التصرف.
وفي وقت سابق، أدان حزب الدستوري الحر التونسي ما قال إنه إصرار الرئيس قيس سعيد على إدارة البلاد على "منهاج دولة الخلافة" ومعاملة المواطنين "كرعايا"، جاء ذلك في بيان للحزب الذي ترأسه عبير موسي، نشره اليوم الأربعاء على حسابه في "فيسبوك".
وقال الحزب إن موقفه هذا يأتي في ظل متابعة قرارات وتعديلات تشمل مجالات حيوية "بإرادة منفرة من رئيس سلطة تصريف الأعمال ودون أي شفافية أو شرح للأسباب أو مصادقة من أي هيكل منتخب".
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