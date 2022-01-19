رئيس جمهورية القرم: سوريا مستعدة لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا

وقال أكسيونوف للصحفيين، "سوريا على استعداد لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا. وقد تباحثنا حول هذا الموضوع؛ وهناك تعليمات رئيس الدولة بوتين بضمان تشغيل موانئ القرم".وأعلن أن "حجم دورة البضائع في مينائي كيرتش وفيودوسيا في شبه الجزيرة، بعد نقلهما إلى الملكية الفيدرالية الروسية، سيرتفع إلى نحو 14 مليون طن".وكان رئيس الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى القرم، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، قد أشار من جانبه، إلى استعداد بلاده لتوريد عدد من السلع السورية إلى جمهورية القرم، والتي من بينها الخضار والفواكه، والمنسوجات، والأغذية، والمنتجات الكيماوية.وقال الخليل، "اتفقنا على تقديم قائمة كاملة بالمنتجات السورية، التي نحن على استعداد لتصديرها".
اقترح رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الاستفادة من موانئ شبه الجزيرة في التجارة مع ميناء اللاذقية، موضحا استعداد سوريا لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويًا.
وقال أكسيونوف للصحفيين، "سوريا على استعداد لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا. وقد تباحثنا حول هذا الموضوع؛ وهناك تعليمات رئيس الدولة بوتين بضمان تشغيل موانئ القرم".
وأعلن أن "حجم دورة البضائع في مينائي كيرتش وفيودوسيا في شبه الجزيرة، بعد نقلهما إلى الملكية الفيدرالية الروسية، سيرتفع إلى نحو 14 مليون طن".
وكان رئيس الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى القرم، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، قد أشار من جانبه، إلى استعداد بلاده لتوريد عدد من السلع السورية إلى جمهورية القرم، والتي من بينها الخضار والفواكه، والمنسوجات، والأغذية، والمنتجات الكيماوية.
وقال الخليل، "اتفقنا على تقديم قائمة كاملة بالمنتجات السورية، التي نحن على استعداد لتصديرها".