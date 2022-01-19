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رئيس جمهورية القرم: سوريا مستعدة لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا
رئيس جمهورية القرم: سوريا مستعدة لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا
اقترح رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الاستفادة من موانئ شبه الجزيرة في التجارة مع ميناء اللاذقية، موضحا استعداد سوريا لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T08:34+0000
2022-01-19T08:34+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال أكسيونوف للصحفيين، "سوريا على استعداد لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا. وقد تباحثنا حول هذا الموضوع؛ وهناك تعليمات رئيس الدولة بوتين بضمان تشغيل موانئ القرم".وأعلن أن "حجم دورة البضائع في مينائي كيرتش وفيودوسيا في شبه الجزيرة، بعد نقلهما إلى الملكية الفيدرالية الروسية، سيرتفع إلى نحو 14 مليون طن".وكان رئيس الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى القرم، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، قد أشار من جانبه، إلى استعداد بلاده لتوريد عدد من السلع السورية إلى جمهورية القرم، والتي من بينها الخضار والفواكه، والمنسوجات، والأغذية، والمنتجات الكيماوية.وقال الخليل، "اتفقنا على تقديم قائمة كاملة بالمنتجات السورية، التي نحن على استعداد لتصديرها".
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم

رئيس جمهورية القرم: سوريا مستعدة لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا

08:34 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورالقرم، روسيا - ميناء مدينة كيرتش
القرم، روسيا - ميناء مدينة كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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اقترح رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الاستفادة من موانئ شبه الجزيرة في التجارة مع ميناء اللاذقية، موضحا استعداد سوريا لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويًا.
وقال أكسيونوف للصحفيين، "سوريا على استعداد لشراء ما يصل إلى مليوني طن من القمح سنويا. وقد تباحثنا حول هذا الموضوع؛ وهناك تعليمات رئيس الدولة بوتين بضمان تشغيل موانئ القرم".
وأعلن أن "حجم دورة البضائع في مينائي كيرتش وفيودوسيا في شبه الجزيرة، بعد نقلهما إلى الملكية الفيدرالية الروسية، سيرتفع إلى نحو 14 مليون طن".
وكان رئيس الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى القرم، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، قد أشار من جانبه، إلى استعداد بلاده لتوريد عدد من السلع السورية إلى جمهورية القرم، والتي من بينها الخضار والفواكه، والمنسوجات، والأغذية، والمنتجات الكيماوية.
وقال الخليل، "اتفقنا على تقديم قائمة كاملة بالمنتجات السورية، التي نحن على استعداد لتصديرها".
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