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رسميا... منى زكي خارج السباق الرمضاني بعد توقف "لام شمسية"
رسميا... منى زكي خارج السباق الرمضاني بعد توقف "لام شمسية"
خرج مسلسل "لام شمسية" للفنانة المصرية منى زكي من السباق الرمضاني 2022 بعد قرار تأجيل تصويره، بسبب انتشار فيروس كورونا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T07:26+0000
2022-01-19T07:26+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل، في بيان لها، انسحابها من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعد تأجيل البدء في التصوير أكثر من مرة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا ومتحوراته بين صناع ونجوم العمل.وأشارت الشركة، إلى أن المسلسل سيتم تصويره في شهر يونيو/ حزيران المقبل على أن يعرض بموسم رمضان 2023.يذكر أن مسلسل "لام شمسية" من بطولة منى زكي وأحمد رزق وإياد نصار وإسعاد يونس وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وتدور أحداثه حول مشكلة التعليم في مصر.وقامت منى زكي ببطولة مسلسل لعبة نيوتن في رمضان الماضي مع الفاننين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وآدم الشرقاوي، وهو قصة وإخراج تامر محسن.
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أخبار الفنانين في مصر

رسميا... منى زكي خارج السباق الرمضاني بعد توقف "لام شمسية"

07:26 GMT 19.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالفنانة المصرية، منى زكي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020
الفنانة المصرية، منى زكي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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خرج مسلسل "لام شمسية" للفنانة المصرية منى زكي من السباق الرمضاني 2022 بعد قرار تأجيل تصويره، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل، في بيان لها، انسحابها من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعد تأجيل البدء في التصوير أكثر من مرة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا ومتحوراته بين صناع ونجوم العمل.
وأشارت الشركة، إلى أن المسلسل سيتم تصويره في شهر يونيو/ حزيران المقبل على أن يعرض بموسم رمضان 2023.
يذكر أن مسلسل "لام شمسية" من بطولة منى زكي وأحمد رزق وإياد نصار وإسعاد يونس وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وتدور أحداثه حول مشكلة التعليم في مصر.
وقامت منى زكي ببطولة مسلسل لعبة نيوتن في رمضان الماضي مع الفاننين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وآدم الشرقاوي، وهو قصة وإخراج تامر محسن.
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