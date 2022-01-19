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فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎
فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎
أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من أجل السماح للفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمقيمين الدائمين في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T17:08+0000
2022-01-19T17:08+0000
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وبحسب بيان السفارة الذي نقلته وكالة "هسبريس": "الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء، والثانية يوم الاثنين 24 يناير/كانون الثاني الجاري من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مارسيليا".ووفقا لبيان السفارة، فإن "السلطات الفرنسية ليست مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم بالرحلتين".الجدير ذكره أن السلطات المغربية قررت إغلاق الحدود الجوية والبرية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير الجاري، جراء تفشي المتحور الجديد أوميكرون .
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فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎

17:08 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyقرية للصيادين على سواحل المغرب
قرية للصيادين على سواحل المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من أجل السماح للفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمقيمين الدائمين في فرنسا بالعودة إلى ديارهم.
وبحسب بيان السفارة الذي نقلته وكالة "هسبريس": "الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء، والثانية يوم الاثنين 24 يناير/كانون الثاني الجاري من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مارسيليا".
ووفقا لبيان السفارة، فإن "السلطات الفرنسية ليست مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم بالرحلتين".
الجدير ذكره أن السلطات المغربية قررت إغلاق الحدود الجوية والبرية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير الجاري، جراء تفشي المتحور الجديد أوميكرون .
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