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https://arabic.sputniknews.com/20220119/فرنسا-تنظم-رحلتين-لإجلاء-العالقين-في-المغرب-1056705415.html
فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب
فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب
أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من أجل السماح للفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمقيمين الدائمين في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T17:08+0000
2022-01-19T17:08+0000
2022-01-19T17:08+0000
العالم العربي
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وبحسب بيان السفارة الذي نقلته وكالة "هسبريس": "الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء، والثانية يوم الاثنين 24 يناير/كانون الثاني الجاري من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مارسيليا".ووفقا لبيان السفارة، فإن "السلطات الفرنسية ليست مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم بالرحلتين".الجدير ذكره أن السلطات المغربية قررت إغلاق الحدود الجوية والبرية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير الجاري، جراء تفشي المتحور الجديد أوميكرون .
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العالم العربي, العالم
فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب
أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من أجل السماح للفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمقيمين الدائمين في فرنسا بالعودة إلى ديارهم.
وبحسب بيان السفارة الذي نقلته وكالة "هسبريس": "الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء، والثانية يوم الاثنين 24 يناير/كانون الثاني الجاري
من ميناء طنجة
المتوسط صوب ميناء مارسيليا".
ووفقا لبيان السفارة، فإن "السلطات الفرنسية ليست مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم بالرحلتين".
الجدير ذكره أن السلطات المغربية قررت إغلاق الحدود الجوية والبرية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير الجاري، جراء تفشي المتحور الجديد أوميكرون .