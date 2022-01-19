قبل مباحثات موسكو وواشنطن... دخول منظومة "إس-550" الخدمة يفاجئ الطرف الأمريكي

ولم يكن مصادفة أن تعلن وزارة الدفاع الروسية عن دخول منظومة "إس-550" إلى الخدمة العسكرية في هذا الوقت. فقد أتى إعلان بدء تشغيل منظومة الدفاع الجوي القادرة على اعتراض الصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت بمثابة رسالة مفادها أن الطرف الأمريكي لا يملك أوراقا رابحة من الممكن استغلالها لتليين موقف الطرف الروسي أثناء المباحثات المقبلة.وليس سرا أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأسلحة فرط الصوتية، ولكن لا بد وأن تحصل الولايات المتحدة على سلاح كهذا طال الزمن أو قصر. ولهذا وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تحذيرا مؤداه أن روسيا تكون قد حصلت على سلاح قادر على تدمير الصواريخ فرط الصوتية عندما تحصل الولايات المتحدة الأمريكية عليها.وذكرت صحيفة "زفيزدا" الأسبوعية العسكرية أن منظومة "إس-550" قادرة على إصابة الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ فرط الصوتية على ارتفاع مئات الكيلومترات، وهي مشتقّة من منظومة "إس-500" التي يصل مدى صواريخها الاعتراضية إلى 600 كيلومتر والتي تستطيع أن تضرب 10 أهداف بالستية فرط صوتية في آن واحد.
قبل أسبوعين من بدء المباحثات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء تشغيل أحدث منظومة صاروخية للدفاع الجوي.
ولم يكن مصادفة أن تعلن وزارة الدفاع الروسية عن دخول منظومة "إس-550" إلى الخدمة العسكرية في هذا الوقت. فقد أتى إعلان بدء تشغيل منظومة الدفاع الجوي القادرة على اعتراض الصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت بمثابة رسالة مفادها أن الطرف الأمريكي لا يملك أوراقا رابحة من الممكن استغلالها لتليين موقف الطرف الروسي أثناء المباحثات المقبلة.
وليس سرا أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأسلحة فرط الصوتية، ولكن لا بد وأن تحصل الولايات المتحدة على سلاح كهذا طال الزمن أو قصر. ولهذا وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تحذيرا مؤداه أن روسيا تكون قد حصلت على سلاح قادر على تدمير الصواريخ فرط الصوتية عندما تحصل الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
وذكرت صحيفة "زفيزدا" الأسبوعية العسكرية أن منظومة "إس-550" قادرة على إصابة الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ فرط الصوتية على ارتفاع مئات الكيلومترات، وهي مشتقّة من منظومة "إس-500" التي يصل مدى صواريخها الاعتراضية إلى 600 كيلومتر والتي تستطيع أن تضرب 10 أهداف بالستية فرط صوتية في آن واحد.