تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/قدرات-الطائرة-الهجومية-التركية-حورجيت-1056620777.html
قدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"
قدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"
يقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ثنائية المقاعد ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:32+0000
2022-01-19T12:32+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056620319_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_a8832eb3e940ee2a225f1dbef8333363.png
وتتميز طائرة "حورجيت" بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية، بحسب تقرير عن الطائرة أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056620319_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f621e84fb8126d5ec4c2a931a00e79dc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

قدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"

12:32 GMT 19.01.2022
تابعنا عبر
يقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ثنائية المقاعد ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات الحديثة.
وتتميز طائرة "حورجيت" بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية، بحسب تقرير عن الطائرة أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.
قدرات الطائرة الهجومية التركية حورجيت - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:01 GMTوسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
12:56 GMTمطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات
12:53 GMTالأبحاث تظهر فاعلية أكبر لـ"سبوتنيك V" من لقاح "فايزر" ضد متغير "أوميكرون"
12:45 GMTالأرصاد المصرية تحذر من شتاء قارس غدا الخميس
12:35 GMTمجلس التعاون الخليجي يستأنف محادثات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
12:33 GMTالخارجية الروسية: موسكو لم تتلق بعد ردا مكتوبا من واشنطن و"الناتو" على مقترح الضمانات الأمنية
12:32 GMTقدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"
12:31 GMTمؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون
12:29 GMTسفارة ألمانيا لدى القاهرة توقف تأشيرة الحاصلين على جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون"
12:28 GMT"أنصار الله" تحذر من أن "ارتكاب المجازر في اليمن مع تجاهل العالم" يزيد الصراع حدة
12:25 GMTالصين تصدر تأشيرات لمسؤولين أمريكيين من أجل حضور الأولمبياد رغم المقاطعة
12:21 GMTتقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي
12:20 GMTهل تعتزم القوات العراقية إخراج حزب العمال الكردستاني بالقوة؟
12:19 GMTتشبه الطبق الطائر... سماء أمريكا تشهد اختبار طائرة مسيرة بديعة (فيديو)
12:16 GMTوزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
12:15 GMTالحكومة المصرية توافق على إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية
12:14 GMTجونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته خلال فترة الإغلاق
12:13 GMTموجة تضامن واسعة مع مواطن لبناني استعاد وديعته بالقوة
12:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة في كازاخستان
12:09 GMTمقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان