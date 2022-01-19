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https://arabic.sputniknews.com/20220119/قدرات-الطائرة-الهجومية-التركية-حورجيت-1056620777.html
قدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"
قدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"
يقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ثنائية المقاعد ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:32+0000
2022-01-19T12:32+0000
2022-01-19T12:32+0000
انفوجرافيك
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وتتميز طائرة "حورجيت" بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية، بحسب تقرير عن الطائرة أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"
يقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ثنائية المقاعد ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات الحديثة.
وتتميز طائرة "حورجيت" بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية، بحسب تقرير عن الطائرة أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.