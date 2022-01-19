لافروف يناقش مع جنبلاط الأزمة الاجتماعية الاقتصادية العميقة في لبنان

جرى خلال المحادثة مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل. وفي الوقت نفسه، أُعرب الطرفان عن القلق فيما يتعلق بالأزمة الاجتماعية - الاقتصادية العميقة الجارية في ذلك البلد، حسب بيان الخارجية الروسية.عند مناقشة موضوع الشرق الأوسط، شدد لافروف على التزام روسيا الثابت بتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للنزاعات الإقليمية من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية وفقًا للإطار القانوني الدولي الحالي. وأولي اهتمام خاص لقضايا تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.كما تم التطرق إلى بعض الجوانب الموضوعية للتعاون الروسي اللبناني المتعدد الأوجه.
وجدّد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. كما شدد الطرفان على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية والطائفية اللبنانية الرائدة حصراً في المجال القانوني ودون تدخل خارجي.
عند مناقشة موضوع الشرق الأوسط، شدد لافروف على التزام روسيا الثابت بتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للنزاعات الإقليمية من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية وفقًا للإطار القانوني الدولي الحالي. وأولي اهتمام خاص لقضايا تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
كما تم التطرق إلى بعض الجوانب الموضوعية للتعاون الروسي اللبناني المتعدد الأوجه.