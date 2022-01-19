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مصرع الممثل الفرنسي غاسبارد أوليه إثر حادث تزلج
مصرع الممثل الفرنسي غاسبارد أوليه إثر حادث تزلج
توفي الممثل الفرنسي غاسبارد أوليه، الذي اشتهر عالميا بلعب دور إيف سان لوران في فيلم "سيرة ذاتية" عام 2014، عن عمر ناهز 37 عاما متأثرا بجراح أصيب بها في حادث... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:35+0000
2022-01-19T15:35+0000
فن
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جاء ذلك وفق بيان لأسرته أرسله وكيل أعماله إلى وكالة "فرانس برس".وقال البيان: "توفي غاسبارد أوليه في حادث تزلج يوم الأربعاء".واكتسب أوليه، اهتماما دوليا لأدائه فيلم آكلي لحوم البشر الشهير "Hannibal Rising" (تمرد هانيبال)، كما كان له دورا رائدا في مسلسل "Moon Knight" (فارس القمر)، الأمريكي من إنتاج شركة Marvel Television.حصل أوليه على جائزة سيزار - المكافئة الفرنسية لجائزة الأوسكار - لأفضل ممثل في عام 2017، عن دوره الرئيسي في فيلم "إنها فقط نهاية العالم"، من تأليف وإخراج إكزافييه دولان.لعب دور البطولة في فيلم "Saint Laurent"، وهو واحد من نسختين من السيرة الذاتية لمصمم الأزياء الفرنسي الأسطوري صدر عام 2014 .
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فن

مصرع الممثل الفرنسي غاسبارد أوليه إثر حادث تزلج

15:35 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Giovanni Aulettaسقوط السويسري أورس كرينبول عند الاقتراب من خط النهاية خلال تزلج جبال الألب، كأس العالم للرجال في كيتزبويهيل، النمسا، 22 يناير 2021
سقوط السويسري أورس كرينبول عند الاقتراب من خط النهاية خلال تزلج جبال الألب، كأس العالم للرجال في كيتزبويهيل، النمسا، 22 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Giovanni Auletta
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توفي الممثل الفرنسي غاسبارد أوليه، الذي اشتهر عالميا بلعب دور إيف سان لوران في فيلم "سيرة ذاتية" عام 2014، عن عمر ناهز 37 عاما متأثرا بجراح أصيب بها في حادث تزلج.
جاء ذلك وفق بيان لأسرته أرسله وكيل أعماله إلى وكالة "فرانس برس".
وقال البيان: "توفي غاسبارد أوليه في حادث تزلج يوم الأربعاء".
واكتسب أوليه، اهتماما دوليا لأدائه فيلم آكلي لحوم البشر الشهير "Hannibal Rising" (تمرد هانيبال)، كما كان له دورا رائدا في مسلسل "Moon Knight" (فارس القمر)، الأمريكي من إنتاج شركة Marvel Television.
حصل أوليه على جائزة سيزار - المكافئة الفرنسية لجائزة الأوسكار - لأفضل ممثل في عام 2017، عن دوره الرئيسي في فيلم "إنها فقط نهاية العالم"، من تأليف وإخراج إكزافييه دولان.
لعب دور البطولة في فيلم "Saint Laurent"، وهو واحد من نسختين من السيرة الذاتية لمصمم الأزياء الفرنسي الأسطوري صدر عام 2014 .
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