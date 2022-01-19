مصر.. السيطرة على حريق بمسجد تراثي في أسيوط.. فيديو

وأفادت صحيفة أخبار اليوم، فجر اليوم الأربعاء، بأن قوات الحماية المدنية والإطفاء وبمساعدة الأهالي وسكان المنطقة نجحت في إخماد الحريق الذي شَّب في المسجد التراثي، حيث التهمت النيران معظم أسقف المسجد من الداخل،والمكون من الأخشاب.وأكدت أن مدير أمن محافظة أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمنطقة علم الدين، تقضي بنشوب حريق بمسجد علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط، لتنتقل، على الفور، فرق الحماية المدنية والإطفاء، وقامت بإخماد الحريق بمعاونة الأهالي وسكان المنطقة.وأشارت الصحيفة إلى أن القيادات الأمنية والتنفيذية في محافظة أسيوط، قد انتقلت إلى موقع الحادث، وجار معاينة المكان لمعرفة أسباب الحريق.
تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء المصرية، أمس الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمسجد علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط شمال محافظة أسيوط، جنوبي القاهرة.
وأفادت صحيفة أخبار اليوم، فجر اليوم الأربعاء، بأن قوات الحماية المدنية والإطفاء وبمساعدة الأهالي وسكان المنطقة نجحت في إخماد الحريق الذي شَّب في المسجد التراثي، حيث التهمت النيران معظم أسقف المسجد من الداخل،والمكون من الأخشاب.
وأكدت أن مدير أمن محافظة أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمنطقة علم الدين، تقضي بنشوب حريق بمسجد علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط، لتنتقل، على الفور، فرق الحماية المدنية والإطفاء، وقامت بإخماد الحريق بمعاونة الأهالي وسكان المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيادات الأمنية والتنفيذية في محافظة أسيوط، قد انتقلت إلى موقع الحادث، وجار معاينة المكان لمعرفة أسباب الحريق.