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https://arabic.sputniknews.com/20220119/ميركل-ترفض-وظيفة-في-الأمم-المتحدة-1056616433.html
ميركل ترفض وظيفة في الأمم المتحدة
ميركل ترفض وظيفة في الأمم المتحدة
رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عرض عمل في الأمم المتحدة. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:28+0000
2022-01-19T11:28+0000
2022-01-19T11:28+0000
وظيفة
ميركل
الأمم المتحدة
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وقال مكتب ميركل في بيان إن ميركل "اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وقالت إنها لن تقبل العرض". في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، نقلاً عن مصادر في الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لرئاسة هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن المنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء. أرسل غوتيريش الاقتراح إلى ميركل كتابيا، لكن الأمم المتحدة تعتقد أن المستشارة السابقة من غير المرجح أن تقبل عرض العمل، حسبما كتبت الوكالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
وظيفة, ميركل, الأمم المتحدة
ميركل ترفض وظيفة في الأمم المتحدة
رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عرض عمل في الأمم المتحدة.
وقال مكتب ميركل في بيان إن ميركل "اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وقالت إنها لن تقبل العرض".
في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، نقلاً عن مصادر في الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لرئاسة هيئة استشارية
رفيعة المستوى بشأن المنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.
أرسل غوتيريش الاقتراح إلى ميركل كتابيا، لكن الأمم المتحدة تعتقد أن المستشارة السابقة من غير المرجح أن تقبل عرض العمل، حسبما كتبت الوكالة.