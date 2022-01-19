هجوم إرهابي يستهدف حافلة عسكرية في محافظة درعا جنوبي سوريا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا، "بإصابة 12 عنصرا من وحدة قوات حفظ النظام بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت حافلتهم بين بلدتي صيدا والغارية الغربية على الطريق الدولي دمشق - عمان".وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا، في وقت سابق، إن "أحد الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر في محافظة درعا".ونقل المراسل عن مصدر أمني سوري، أن "بعض الأسلحة تم تسليمها بعد حالة الارتياح التي أشاعتها عمليات تسوية الأوضاع التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية، فيما تم ضبط بعضها الآخر خلال متابعة ورصد محاولات تهريب السلاح".
استهدف هجوم إرهابي حافلة عسكرية تابعة لقوات حفظ النظام في درعا جنوبي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا، "بإصابة 12 عنصرا من وحدة قوات حفظ النظام بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت حافلتهم بين بلدتي صيدا والغارية الغربية على الطريق الدولي دمشق - عمان".
ونقل المراسل عن مصدر أمني سوري، أن "بعض الأسلحة تم تسليمها بعد حالة الارتياح التي أشاعتها عمليات تسوية الأوضاع التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية، فيما تم ضبط بعضها الآخر خلال متابعة ورصد محاولات تهريب السلاح".