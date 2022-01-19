وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة: "لقد رفعنا توقعاتنا للطلب العالمي على النفط بـ200 ألف برميل يومياً لعامي 2021 و2022 – ليبلغ النمو 5.5 مليون برميل يوميا و3.3 برميل يومياً على التوالي، بسبب تخفيف قيود كوفيد".كما أشارت الوكالة إلى أن توقعات الوكالة لنمو إنتاج النفط في الدول التي لا تدخل في قوام منظمة "أوبك+" لعام 2022 بقيت كما هي.وأضاف التقرير: "التوقعات لعام 2022 لم تتغير منذ نشر التقرير للشهر السابق، حيث من المرتقب أن يبلغ متوسط نمو الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً".وتعتقد الوكالة أن النمو الأساسي في العام المقبل سيكون على حساب الولايات المتحدة، كندا والبرازيل.
رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط في عام 2022، ليصل ارتفاع الطلب إلى 3.3 مليون برميل يوميا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة: "لقد رفعنا توقعاتنا للطلب العالمي على النفط بـ200 ألف برميل يومياً لعامي 2021 و2022 – ليبلغ النمو 5.5 مليون برميل يوميا و3.3 برميل يومياً على التوالي، بسبب تخفيف قيود كوفيد". كما أشارت الوكالة إلى أن توقعات الوكالة لنمو إنتاج النفط في الدول التي لا تدخل في قوام منظمة "أوبك+" لعام 2022 بقيت كما هي.
وأضاف التقرير: "التوقعات لعام 2022 لم تتغير منذ نشر التقرير للشهر السابق، حيث من المرتقب أن يبلغ متوسط نمو الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً". وتعتقد الوكالة أن النمو الأساسي في العام المقبل سيكون على حساب الولايات المتحدة، كندا والبرازيل.