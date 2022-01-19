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وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا
وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا
رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط في عام 2022، ليصل ارتفاع الطلب إلى 3.3 مليون برميل يوميا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:30+0000
2022-01-19T11:30+0000
اقتصاد
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة: "لقد رفعنا توقعاتنا للطلب العالمي على النفط بـ200 ألف برميل يومياً لعامي 2021 و2022 – ليبلغ النمو 5.5 مليون برميل يوميا و3.3 برميل يومياً على التوالي، بسبب تخفيف قيود كوفيد".كما أشارت الوكالة إلى أن توقعات الوكالة لنمو إنتاج النفط في الدول التي لا تدخل في قوام منظمة "أوبك+" لعام 2022 بقيت كما هي.وأضاف التقرير: "التوقعات لعام 2022 لم تتغير منذ نشر التقرير للشهر السابق، حيث من المرتقب أن يبلغ متوسط نمو الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً".وتعتقد الوكالة أن النمو الأساسي في العام المقبل سيكون على حساب الولايات المتحدة، كندا والبرازيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211013/وكالة-الطاقة-الدولية-تتوقع-انخفاضا-في-الطلب-على-النفط-لأول-مرة-1050419200.html
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اقتصاد, العالم

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا

11:30 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Basel Shartouhمصفاة النفط بانياس في سوريا
مصفاة النفط بانياس في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Basel Shartouh
تابعنا عبر
رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط في عام 2022، ليصل ارتفاع الطلب إلى 3.3 مليون برميل يوميا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة: "لقد رفعنا توقعاتنا للطلب العالمي على النفط بـ200 ألف برميل يومياً لعامي 2021 و2022 – ليبلغ النمو 5.5 مليون برميل يوميا و3.3 برميل يومياً على التوالي، بسبب تخفيف قيود كوفيد".
كما أشارت الوكالة إلى أن توقعات الوكالة لنمو إنتاج النفط في الدول التي لا تدخل في قوام منظمة "أوبك+" لعام 2022 بقيت كما هي.
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2021
وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاضا في الطلب على النفط لأول مرة
13 أكتوبر 2021, 07:16 GMT
وأضاف التقرير: "التوقعات لعام 2022 لم تتغير منذ نشر التقرير للشهر السابق، حيث من المرتقب أن يبلغ متوسط نمو الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً".
وتعتقد الوكالة أن النمو الأساسي في العام المقبل سيكون على حساب الولايات المتحدة، كندا والبرازيل.
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